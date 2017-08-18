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08:07 (мск), источник: ЕАН

В екатеринбургском Кольцово задержали гражданку Таджикистана с 21 килограммом бус

Накануне, 17 августа, в аэропорту Кольцово задержали гражданку Таджикистана, прилетевшую рейсом Душанбе — Екатеринбург.

Женщина перевозила платки и бусы в количестве более 500 штук, общим весом 21 кг, сообщает пресс-служба Кольцовской таможни. Женщина объяснила, что везла товары в подарок своим друзьям в Магнитогорск. О том, что товары необходимо было задекларировать, она не знала.

По закону такое количество товара (более 500 штук) не может относиться к товарам, предназначенным для личного пользования. Поэтому бусы и платки были изъяты, а женщине теперь грозит штраф.

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