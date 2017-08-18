В екатеринбургском Кольцово задержали гражданку Таджикистана с 21 килограммом бус
Накануне, 17 августа, в аэропорту Кольцово задержали гражданку Таджикистана, прилетевшую рейсом Душанбе — Екатеринбург.
Накануне, 17 августа, в аэропорту Кольцово задержали гражданку Таджикистана, прилетевшую рейсом Душанбе — Екатеринбург.
Женщина перевозила платки и бусы в количестве более 500 штук, общим весом 21 кг, сообщает
По закону такое количество товара (более 500 штук) не может относиться к товарам, предназначенным для личного пользования. Поэтому бусы и платки были изъяты, а женщине теперь грозит штраф.