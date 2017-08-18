В екатеринбургском Кольцово задержали гражданку Таджикистана с 21 килограммом бус

Женщина перевозила платки и бусы в количестве более 500 штук, общим весом 21 кг, сообщает пресс-служба Кольцовской таможни. Женщина объяснила, что везла товары в подарок своим друзьям в Магнитогорск. О том, что товары необходимо было задекларировать, она не знала.