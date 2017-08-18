Количество голодающих на замороженной стройке ЖК в Кольцово увеличилось

На данный момент акцию продолжают три человека — он и еще две женщины. Молодую девушку 15 августа вывели из голодовки врачи.

«Голодовка продолжается девятый день. Мы не уйдем отсюда, пока на площадку не выйдут строители», — пояснила лидер протестующих Ольга Дианова. Ранее долгострой уже пытались завершить с помощью привлеченных инвесторов — сначала строительством вызвалось заняться ООО «Урал», затем — ГК «Виктория».