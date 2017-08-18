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08:06 (мск), источник: ЕАН

Количество голодающих на замороженной стройке ЖК в Кольцово увеличилось

К голодающим пайщикам ЖСК «Авиатор» присоединился еще один человек — 79-летний мужчина.

На данный момент акцию продолжают три человека — он и еще две женщины. Молодую девушку 15 августа вывели из голодовки врачи.

«Голодовка продолжается девятый день. Мы не уйдем отсюда, пока на площадку не выйдут строители», — пояснила лидер протестующих Ольга Дианова. Ранее долгострой уже пытались завершить с помощью привлеченных инвесторов — сначала строительством вызвалось заняться ООО «Урал», затем — ГК «Виктория».

Руководитель последней компании Борис Шварц позже объяснил выход из проекта его нерентабельностью. Компании взамен сдачи «Авиатора» пообещали стройплощадку ЖК «Комиссар» на Уралмаше, но, как оказалось, построить там заявленный в проекте жилкомплекс невозможно.

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