Количество голодающих на замороженной стройке ЖК в Кольцово увеличилось
К голодающим пайщикам ЖСК «Авиатор» присоединился еще один человек — 79-летний мужчина.
К голодающим пайщикам ЖСК «Авиатор» присоединился еще один человек — 79-летний мужчина.
На данный момент акцию продолжают три человека — он и еще две женщины. Молодую девушку 15 августа вывели из голодовки врачи.
«Голодовка продолжается девятый день. Мы не уйдем отсюда, пока на площадку не выйдут строители», — пояснила лидер протестующих Ольга Дианова. Ранее долгострой уже пытались завершить с помощью привлеченных инвесторов — сначала строительством вызвалось заняться ООО «Урал», затем — ГК «Виктория».
Руководитель последней компании Борис Шварц позже объяснил выход из проекта его нерентабельностью. Компании взамен сдачи «Авиатора» пообещали стройплощадку ЖК «Комиссар» на Уралмаше, но, как оказалось, построить там заявленный в проекте жилкомплекс невозможно.