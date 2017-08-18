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08:01 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Охранник из Новосибирска получил медаль «За отвагу» от Президента

Работник охранного предприятия Артем Самелик получил награду за помощь в задержании налётчиков на ювелирный магазин.

Охранник из Новосибирска получил медаль «За отвагу» от Президента, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из текста постановления следует, что Артем Самелик получил награду «за мужество и отвагу, проявленные при выполнении служебного и гражданского долга».

Напомним, работник частного охранного предприятия «Дельта» помог задержать налётчика на ювелирный салон. Нападение произошло 26 декабря 2015 года. 23-летний мужчина с ружьем «Сайга» пришел в ювелирный салон на улице Громова. Охранник пытался оказать сопротивление нападавшему и получил огнестрельное ранение в живот. Тем не менее, скрутить злоумышленника помог посетитель магазина.

Налётчика приговорили к 13,5 годам тюрьмы.

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