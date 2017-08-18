Бегущий на месте мужчина бросался под автомобили

ДТП на Тульском мосту спровоцировал мужчина со странным поведением в 5.45, сообщает новосибирский «Автоспас». Микроавтобус Hyundai Starex двигался по улице Ватутина со стороны Немировича-Данченко в сторону ТЦ «Мега».

Как рассказал водитель, во время движения в правом ряду он увидел впереди на дороге мужчину, совершавшего бег на месте. Водитель резко начал тормозить, и когда машина почти остановилась, человек бросился на капот машины. Далее в Hyundai врезалась двигавшаяся позади «Газель».

Бросившийся на автомобиль бегун предложил «решать вопрос» на месте. На это водитель Hyundai ответил, что единственное, как можно решить вопрос — это вызвать «психушку». После этого неадекватный бегун начал бросаться на другие автомобили, а потом скрылся с места происшествия. Участники ДТП отметили, что от мужчины не пахло алкоголем.

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Подписчики паблика предположили, что странным персонажем был либо психически больной, либо автоподставщик.