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08:03 (мск), источник: VN.ru

Бегущий на месте мужчина бросался под автомобили

Трезвый мужчина с неадекватным поведением бросился на капот почти остановившейся машины и предложил водителю «решить вопрос». Действие происходило в Новосибирске рано утром 18 августа.

ДТП на Тульском мосту спровоцировал мужчина со странным поведением в 5.45, сообщает новосибирский «Автоспас». Микроавтобус Hyundai Starex двигался по улице Ватутина со стороны Немировича-Данченко в сторону ТЦ «Мега».

Как рассказал водитель, во время движения в правом ряду он увидел впереди на дороге мужчину, совершавшего бег на месте. Водитель резко начал тормозить, и когда машина почти остановилась, человек бросился на капот машины. Далее в Hyundai врезалась двигавшаяся позади «Газель».

Бросившийся на автомобиль бегун предложил «решать вопрос» на месте. На это водитель Hyundai ответил, что единственное, как можно решить вопрос — это вызвать «психушку». После этого неадекватный бегун начал бросаться на другие автомобили, а потом скрылся с места происшествия. Участники ДТП отметили, что от мужчины не пахло алкоголем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики паблика предположили, что странным персонажем был либо психически больной, либо автоподставщик.

Порой горожане ведут себя на улицах Новосибирска настолько странно, что становятся героями новостей. В мае ролик с новосибирцем, изображающим драку с невидимым соперником рядом с ТЦ «Континент», появился в Сети. Явно находившийся под влиянием алкоголя или наркотиков новосибирец вел себя неадекватно: сначала размахивал ногами и руками, а затем полуприсел в странной позе.

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