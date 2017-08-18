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08:11 (мск), источник: Губерния онлайн

Запах со свинофермы в центре Хабаровска вновь стал поводом для жалоб

Сотрудники управления по охране окружающей среды не смогли попасть на участок, но слышали хрюканье из-за забора.

Источник: Губерния онлайн

Экологам вновь поступили жалобы от хабаровчан, которые живут в районе площади Славы. Горожане заявили, что частная свиноферма на улице Кавказской отравляет воздух. Специалисты управления мэрии по охране окружающей среды устроили проверку, однако поговорить с хозяевами зловонного подворья им не удалось. Теперь в ситуации будет разбираться Россельхознадзор, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Мы выехали по указанному адресу на Кавказскую улицу. Внутрь нас никто не пустил, но из-за забора было слышно хрюканье свиней и ощущался характерный запах. Пару лет назад нам уже приходили жалобы на этого хабаровчанина, который держал на тот момент 15 голов свиней, а соседи задыхались от зловония. Потом у них дома произошел пожар, животные погибли, прекратились и заявления. Теперь, видимо, горожанин снова развел свиней», — рассказала главный специалист управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Марина Гуляева.

Жалобы хабаровчан и результаты обследования экологи направили в Россельхознадзор — это ведомство обязано вести контроль за содержанием животных.

Конфликт между семьей, которая разводит свиней на Кавказской, и ее соседями длится годами. В мае 2015 года на участке произошел пожар. Пенсионер-свиновод считал, что виноват масляный обогреватель, а его сыновья заявили, что захламленный двор кто-то поджег. Один из соседей рассказал, что свиней на этом участке 40. По словам мужчины, летом запах от животных такой, что мимо подворья невозможно пройти.

Земля, на которой стоит свиноферма, находится в центре города и вызывает интерес у застройщиков, но продавать свой участок или менять его на квартиру семья отказывается.

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