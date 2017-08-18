Запах со свинофермы в центре Хабаровска вновь стал поводом для жалоб
Сотрудники управления по охране окружающей среды не смогли попасть на участок, но слышали хрюканье
Сотрудники управления по охране окружающей среды не смогли попасть на участок, но слышали хрюканье
Экологам вновь поступили жалобы от хабаровчан, которые живут в районе площади Славы. Горожане заявили, что частная свиноферма на улице Кавказской отравляет воздух. Специалисты управления мэрии по охране окружающей среды устроили проверку, однако поговорить с хозяевами зловонного подворья им не удалось. Теперь в ситуации будет разбираться Россельхознадзор, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
«Мы выехали по указанному адресу на Кавказскую улицу. Внутрь нас никто не пустил, но
Жалобы хабаровчан и результаты обследования экологи направили в Россельхознадзор — это ведомство обязано вести контроль за содержанием животных.
Конфликт между семьей, которая разводит свиней на Кавказской, и ее соседями длится годами. В мае 2015 года на участке произошел пожар.
Земля, на которой стоит свиноферма, находится в центре города и вызывает интерес у застройщиков, но продавать свой участок или менять его на квартиру семья отказывается.