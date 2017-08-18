В Самаре в день марафона ограничат движение и изменят маршруты автобусов
В связи с ограничением движения транспорта жителям и гостям Самары необходимо заранее планировать маршрут следования.
В связи с ограничением движения транспорта жителям и гостям Самары необходимо заранее планировать маршрут следования.
По информации администрации Самары, в связи с проведением легкоатлетического марафона на Кубок главы города с 06:00 до 15:00 20 августа будет временно ограничено движение на следующих участках улиц:
— по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской;.
— по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;.
— по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной;.
— по ул. Лесной от Волжского проспекта до
— по
Также будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств с 20:00 19 августа до 15:00 20 августа 2017 года на следующих участках улиц:
— по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской;.
— по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;.
— по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной;.
— по ул. Лесной от Волжского проспекта до
— по
Кроме того, с 06:00 до 15:00 20 августа движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
— автобусные маршруты №№ 61, 247, 261 проследуют по ул.
— автобусный маршрут № 11 в прямом направлении проследует от Губернского рынка до ул. Максима Горького (остановка «6-й причал»), далее — по ул. Венцека, ул. Куйбышева, ул. Красноармейской, ул. Чапаевской, ул. Вилоновской, ул. Молодогвардейской, ул. Полевой, пр. Ленина, ул. Осипенко, ул.