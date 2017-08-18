В Самаре в день марафона ограничат движение и изменят маршруты автобусов

Источник: Аргументы и факты

По информации администрации Самары, в связи с проведением легкоатлетического марафона на Кубок главы города с 06:00 до 15:00 20 августа будет временно ограничено движение на следующих участках улиц:

— по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской;.

— по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;.

— по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной;.

— по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;.

— по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Также будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств с 20:00 19 августа до 15:00 20 августа 2017 года на следующих участках улиц:

— по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской;.

— по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;.

— по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной;.

— по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;.

— по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Кроме того, с 06:00 до 15:00 20 августа движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

— автобусные маршруты №№ 61, 247, 261 проследуют по ул. Ново-Садовой, пр. Ленина, ул. Полевой, ул. Молодогвардейской, ул. Вилоновской, ул. Чапаевской, ул. Красноармейской, ул. Куйбышева и далее — по своим маршрутам (в обоих направлениях);.