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08:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Горбуша по 36 рублей появилась в магазинах Николаевского района

В районе шестой год работает местная программа «доступная рыба».

Летняя кета и горбуша появились в шести магазинах Николаевского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В районном социальном проекте, аналогичном краевой «доступной рыбе», участвуют десять рыбоперерабатывающих предприятий. Они выделили в торговую сеть более 6 тонн лососевых по минимальной цене, так что теперь кета и горбуша продаются по 36 рублей за кг.

Обеспечивать население дешевой рыбой в районе стали одними из первых на Дальнем Востоке, проект работает уже пять лет. — Нынешний год — не урожайный на красную рыбу, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава Николаевского района Анатолий Леонов. — Ее мало, рыбоперерабатывающие предприятия еще не выбрали свои квоты. И рыбаки-любители не могут похвастаться большим уловом, поэтому жители так благодарны за возможность купить действительно доступную рыбу.

Все надежды рыбаков — на осеннюю путину, которая начнется с 25 августа. Всего в Хабаровском крае, по данным комитета рыбного хозяйства, в нынешнюю путину будет выловлено около 60 тыс тонн лососевых.

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