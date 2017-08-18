Горбуша по 36 рублей появилась в магазинах Николаевского района

Летняя кета и горбуша появились в шести магазинах Николаевского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В районном социальном проекте, аналогичном краевой «доступной рыбе», участвуют десять рыбоперерабатывающих предприятий. Они выделили в торговую сеть более 6 тонн лососевых по минимальной цене, так что теперь кета и горбуша продаются по 36 рублей за кг.

Обеспечивать население дешевой рыбой в районе стали одними из первых на Дальнем Востоке, проект работает уже пять лет. — Нынешний год — не урожайный на красную рыбу, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава Николаевского района Анатолий Леонов. — Ее мало, рыбоперерабатывающие предприятия еще не выбрали свои квоты. И рыбаки-любители не могут похвастаться большим уловом, поэтому жители так благодарны за возможность купить действительно доступную рыбу.