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08:30 (мск), источник: Sputnik.md

Самый точный прогноз погоды в Молдове на 19 и 20 августа

Только на Sputnik Молдова читайте самый точный прогноз погоды, народные приметы, а также традиции и обычаи.

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Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в пятницу, 18 августа, по всей стране останется жаркая погода. «Желтый код» метеоопасности продолжит свое действие.

По всей республике будет малооблачно. Осадков не ожидается.

На севере температура воздуха составит днем +30, +33 градуса, ночью +17, +20. В центре республики ожидается от +31, +34 в дневные часы и +18, +21 — ночью. На юге температура поднимется до +32, +35 градусов днем и +19, +22 в ночные часы. В Кишиневе ночью +20, +22 градус, а днем столбик термометра поднимется до +31, +33 градусов.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Ветер северо-восточный до 1−6 метров в секунду.

В последующие дни будет также жарко. 18 и 19 августа синоптики обещают до +30, +35 градусов по Цельсию днем, а ночью от +17 до +22 градусов.

Традиции

В православной церкви 18 августа отмечается день святого Евстигнея, который родился в III веке на территории Антиохии. 6 лет ему пришлось служить в войсках Рима. Согласно преданию, однажды Евстигней становится свидетелем божественного явления, увидев крест, сложенный из звезд. Именно этот знак сулил победу в битве. В старости Евстигней решил полностью посвятить себя Богу, после чего удалился на Родину и там проводил время в молитвах, а также совершал добрые дела и посещал храмы. Пытавшийся возродить языческие традиции Юлиан Отступник приказал казнить Евстигнея.

Крестьяне 18 августа ходили в поле, чтобы закликать жнивы. При этом произносили следующий заговор: «Мать Сыра Земля! Уйми всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела». Затем выливали на землю немного масла и так делали 4 раза, поворачиваясь на каждую сторону света. Верили, что это, по приметам, защитит землю от ветров, метелей, града. В конце обряда склянку с маслом оставляли в поле.

По передаваемым из поколения в поколение правилам, жали всегда молча. Песни звучали по дороге в поле и с поля.

Во время жатвы 18 августа старались найти стебель, на котором одновременно росло бы 12 колосьев. Такую находку полагалось хранить до следующей весны в доме и называли ее «житной маткой». Во время следующего посева зерна с житной матки бросали в землю, надеясь на богатый урожай.

На Евстигнея едят сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего бывают здоровы и имеют свежий цвет лица. В комнатах развешивают связки луковиц — чтобы воздух очищался.

Народные приметы на 18 августа

Какая погода в этот день, таким будет. Если лук прозревал 18 августа, считалось, что крестьянин урожай потерял. Еще одна примета — если пиявки всплывали на поверхность воды всплывают, это означало, что будет дождь. Земляные черви выползли 18 августа из-под земли, жди дождя. Вечером эхо слышится далеко, будет теплый день. Если же эхо 18 августа глухое, то следующий день будет пасмурным.

Имя дня — Мария. Оно древнееврейского происхождения и означает «горькая», «любимая», «упрямая». Еще в детстве проявляется одно из основных качеств.

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