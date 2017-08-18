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08:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчан проконсультируют насчет дополнительных мер соцподдержки

25 августа в комитете администрации Хабаровска по управлению Железнодорожным районом проведут горячую линию.

Источник: РИА "Новости"

Местным жителям расскажут о порядке предоставления дополнительных мер соцподдержки семьям, имеющим детей школьного возраста. Речь пойдет о соответствующей муниципальной программе.

Вопросы можно будет задать с 14:00 до 18:00 по телефонам: 40−88−52 и 40−88−53, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

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