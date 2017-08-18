16 сентября в Казани пройдет «Кросс нации-2017»

Как и в прошлом году площадкой соревнования станет территория у Центрального стадиона. В связи с этим 16 сентября с 7.00 до 14.00 будет ограничено движение по Кремлевской набережной (от ул. Декабристов до ул. Саид-Галеева в обе стороны), по ул. Саид-Галеева (на перекрестке с ул. Кремлевская набережная в направлении Кировской дамбы), на участке съезда с ул. Кремлевская набережная до пл. Тысячелетия (дорога между Центральным стадионом и Казанским государственным цирком).