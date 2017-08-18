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11:12 (мск), источник: АиФ Казань

16 сентября в Казани пройдет «Кросс нации-2017»

«Кросс нации-2017» в Казани пройдет 16 сентября, об этом сообщается в сборнике документов.

Источник: Аргументы и факты

Как и в прошлом году площадкой соревнования станет территория у Центрального стадиона. В связи с этим 16 сентября с 7.00 до 14.00 будет ограничено движение по Кремлевской набережной (от ул. Декабристов до ул. Саид-Галеева в обе стороны), по ул. Саид-Галеева (на перекрестке с ул. Кремлевская набережная в направлении Кировской дамбы), на участке съезда с ул. Кремлевская набережная до пл. Тысячелетия (дорога между Центральным стадионом и Казанским государственным цирком).

Регистрация на участие в «Кроссе нации-2017» откроется за неделю до соревнований.

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