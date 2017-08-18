16 сентября в Казани пройдет «Кросс нации-2017»
«Кросс нации-2017» в Казани пройдет 16 сентября, об этом сообщается в сборнике документов.
«Кросс нации-2017» в Казани пройдет 16 сентября, об этом сообщается в сборнике документов.
Как и в прошлом году площадкой соревнования станет территория у Центрального стадиона. В связи с этим 16 сентября с 7.00 до 14.00 будет ограничено движение по Кремлевской набережной (от ул. Декабристов до ул.
Регистрация на участие в «Кроссе нации-2017» откроется за неделю до соревнований.