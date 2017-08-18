Цикл летних променад-концертов завершается в Краснодаре
Творческое объединение «Премьера» устраивает выступления в парках краевой столицы уже третий месяц.
Творческое объединение «Премьера» устраивает выступления в парках краевой столицы уже третий месяц.
В Чистяковской роще и Городском саду каждые выходные творческое объединение «Премьера» устраивает вечерние
«Финальным станет выступление Кубанского симфонического оркестра под руководством главного дирижера Дениса Ивенского. В программе прозвучат классические произведения русских и зарубежных композиторов», — сообщает
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