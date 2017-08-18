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09:40 (мск), источник: Tengrinews

Мечеть в футуристическом стиле строят в Астане

Архитектор рассказал о концепции новой мечети в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Ранее в Facebook появились фотографии строящегося здания в одном из районов столицы.

Как рассказал корреспонденту директор проектно-проиводственной компании Сагындык Джамбулатов, строящееся здание является мечетью. Он отметил, что при проектировке за основу был взят стиль символизма и авангарда, что объясняет необычную форму мечети.

«Есть два типа мечетей в Казахстане — узбекские и татарские. Северный Казахстан в основном строил по татарскому типу, на юге — в узбекском или иранском (стиле). Новое здание является смесью чисто казахского стиля и авангарда», — рассказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сагындык Джамбулатов заявил, что конструкция такой мечети не нарушает канонов религии, отметив, что подобные объекты есть в Малайзии и Германии.

«Наше мнение такое. Мечети должны трансформироваться, переходить из классики в авангард. Мы не нарушаем каноны религии. Вот взять, к примеру, мечеть в Павлодаре, которую строил мой коллега, она в стиле полуавангард. Но тут мы решили пойти дальше и сделали вот такую мечеть», — говорит архитектор.

Внешний вид фасада Сагындык Джамбулатов объяснил этническим дизайном и игрой образами.

«Эта мечеть, если смотреть сверху с минарета, похожа на цветок и одновременно на грани алмаза», — сообщил архитектор.

По его словам, посетителей мечети удивит и внутренний дизайн.

«Внутри будет еще интереснее. Будет необычное решение михраба (ниша в стене мечети — прим. автора), он будет оторван от стены и будет как бы воздушным», — рассказал он.

«Между гранями крыши есть расстояния. Там будут расположены окна и освещение мечети. Кроме того, здесь мы построили галерею. Допустим, идет дождь, и люди, выходя с главного входа, могут пройтись вокруг мечети по крытой галерее», — добавил он.

Архитектор отметил, что завершенное здание будет относиться к стилю символизма с элементами «сакрально-мыслящей» архитектуры.

«Мы делаем смысловые объекты, мы создаем архитектурную философию. У казахов очень огромное духовное наследие, и поэтому архитектуру мы должны делать философскую», — заключил Сагындык Джамбулатов.

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