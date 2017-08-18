Мечеть в футуристическом стиле строят в Астане
Архитектор рассказал о концепции новой мечети в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Архитектор рассказал о концепции новой мечети в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее в Facebook появились фотографии строящегося здания в одном из районов столицы.
Как рассказал корреспонденту директор
«Есть два типа мечетей в Казахстане — узбекские и татарские. Северный Казахстан в основном строил по татарскому типу, на юге — в узбекском или иранском (стиле). Новое здание является смесью чисто казахского стиля и авангарда», — рассказал он.
Сагындык Джамбулатов заявил, что конструкция такой мечети не нарушает канонов религии, отметив, что подобные объекты есть в Малайзии и Германии.
«Наше мнение такое. Мечети должны трансформироваться, переходить из классики в авангард. Мы не нарушаем каноны религии. Вот взять, к примеру, мечеть в Павлодаре, которую строил мой коллега, она в стиле полуавангард. Но тут мы решили пойти дальше и сделали вот такую мечеть», — говорит архитектор.
Внешний вид фасада Сагындык Джамбулатов объяснил этническим дизайном и игрой образами.
«Эта мечеть, если смотреть сверху с минарета, похожа на цветок и одновременно на грани алмаза», — сообщил архитектор.
По его словам, посетителей мечети удивит и внутренний дизайн.
«Внутри будет еще интереснее. Будет необычное решение михраба (ниша в стене мечети — прим. автора), он будет оторван от стены и будет как бы воздушным», — рассказал он.
«Между гранями крыши есть расстояния. Там будут расположены окна и освещение мечети. Кроме того, здесь мы построили галерею. Допустим, идет дождь, и люди, выходя с главного входа, могут пройтись вокруг мечети по крытой галерее», — добавил он.
Архитектор отметил, что завершенное здание будет относиться к стилю символизма с элементами «сакрально-мыслящей» архитектуры.
«Мы делаем смысловые объекты, мы создаем архитектурную философию. У казахов очень огромное духовное наследие, и поэтому архитектуру мы должны делать философскую», — заключил Сагындык Джамбулатов.