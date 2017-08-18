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11:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Подмочить настроение хабаровчанам может погода на выходных

Осадки не исключены в ближайшую субботу.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 89% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 августа, AmurMedia.

Погода на предстоящих выходных обещает быть в целом теплой и комфортной. Небольшие осадки не исключены только в ближайшую субботу, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— Погода на выходные дни ожидается вполне приятной. Завтра, правда, не исключен дождь. Однако вероятность осадков в предстоящую субботу совсем небольшая. В воскресенье сухо и ясно. Ветер будет южных направлений — юго-западный, юго-восточный — силой около 4−9 м/с. Температура ночью на выходных составит 16 градусов тепла, днем порядка +27…+28°C, — рассказала Людмила Игнатенко.

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