Подмочить настроение хабаровчанам может погода на выходных

Погода на предстоящих выходных обещает быть в целом теплой и комфортной. Небольшие осадки не исключены только в ближайшую субботу, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— Погода на выходные дни ожидается вполне приятной. Завтра, правда, не исключен дождь. Однако вероятность осадков в предстоящую субботу совсем небольшая. В воскресенье сухо и ясно. Ветер будет южных направлений — юго-западный, юго-восточный — силой около 4−9 м/с. Температура ночью на выходных составит 16 градусов тепла, днем порядка +27…+28°C, — рассказала Людмила Игнатенко.