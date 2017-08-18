Подмочить настроение хабаровчанам может погода на выходных
Осадки не исключены в ближайшую субботу.
Осадки не исключены в ближайшую субботу.
Хабаровск, 18 августа, AmurMedia.
Погода на предстоящих выходных обещает быть в целом теплой и комфортной. Небольшие осадки не исключены только в ближайшую субботу, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.
— Погода на выходные дни ожидается вполне приятной. Завтра, правда, не исключен дождь. Однако вероятность осадков в предстоящую субботу совсем небольшая. В воскресенье сухо и ясно. Ветер будет южных направлений —