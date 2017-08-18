Видео: львица узнала своего спасителя и бросилась в объятия

В начале ролика Кевин Ричардсон, именно так зовут зоозащитника, находится в воде, а из зарослей на него прыгает львица. Однако это не смертельная атака, а желание обнять своего спасителя.

Когда львица по имени Мэг была маленькая, ее вместе с сестрой отказалась кормить мать, роль кормильца на себя взял Кевин. До сих пор львицы, которые живут в парке дикой природы, не забыли его доброту, они всегда рады его видеть.