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09:21 (мск), источник: Интерфакс

Фильм Звягинцева «Нелюбовь» собрались выдвинуть на «Оскар» от России

По словам продюсера ленты Александра Роднянского, шансы фильма «Матильда» в гонке за «Оскаром» невысоки.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU — Создатели фильма «Нелюбовь» будут выдвигать ленту на «Оскар» от России, сообщил продюсер Александр Роднянский, выразив уверенность, что у картины «Матильда» Алексея Учителя мало шансов на успех в гонке за престижной американской наградой.

«Сразу оговорюсь, что речь идет не о выборе лучшего российского фильма, что невозможно, уж слишком субъективны критерии выбора. Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии», — пояснил продюсер «Нелюбви» Роднянский «Интерфаксу» в пятницу.

«Именно поэтому мы будем выдвигать фильм Андрея Звягинцева “Нелюбовь” и уверены, что у него есть шансы в борьбе за “Оскар”. По опыту могу сказать, — я имел отношение к трем фильмам, добившимся номинации на эту награду, — что ключевыми элементами успешной конкуренции являются четыре фактора, отсутствие которых существенно ослабляет позиции», — продолжил собеседник агентства.

Факторы успеха

Роднянский пояснил, что одним из таких факторов является участие и награды фильма на одном из четырех ключевых международных кинофестивалях — Каннском, Венецианском, Берлинском и американском Сандэнсе.

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«Ведь многие страны представят фильмы-победители этих фестивалей. Они традиционно являются фаворитами. И здесь у “Нелюбви” очевидное преимущество — Приз жюри юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля», — заметил продюсер.

Также, по словам Роднянского, важна реакция международной прессы. Ранее уже сообщалось, что по итогам того же Каннского фестиваля «Нелюбовь» заняла первое место в рейтинге международных критиков, традиционно публикуемом журналом Screen International. Продюсер рассказал, что количество рецензий, статей о фильме Звягинцева и высоких оценок в ключевой мировой прессе на настоящий момент исчисляется десятками.

Третий фактор успеха в гонке за «Оскаром» — это репутация режиссера, его международная известность. «Андрей Звягинцев сегодня, пожалуй, входит в десятку самых известных кинорежиссеров мира, его предыдущий фильм “Левиафан” — обладатель приза в Каннах, “Золотого глобуса” и номинации на “Оскар”, но главное — все пять фильмов Звягинцева были отмечены призами главных мировых фестивалей и показаны в десятках стран», — напомнил продюсер «Интерфаксу».

Четвертым важным фактором является наличие американского дистрибьютора у фильма, поскольку именно дистрибьютор ведёт борьбу за награду, вкладывается в рекламу, организовывает показы и пресс-конференции. «Права на прокат «Нелюбви» в США и Канаде купила одна из самых влиятельных международных компаний, лидер проката независимого и иностранного кино в США — Sony Pictures Classics, в послужном списке которой десятки фильмов-оскаровских лауреатов, в том числе в категории «Лучший фильм на иностранном языке», — заметил А. Роднянский.

Собеседник агентства напомнил, что в разные годы фильмы Sony Classics выигрывали «Оскар» в этой номинации 13 раз — речь, в частности, о таких картинах как «Индокитай», «Изящная эпоха», «Утомленные солнцем», «Все о моей матери», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Любовь», «Сын Саула» и других.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает шансы фильма Алексея Учителя «Матильда» в гонке за «Оскаром», продюсер заметил, что они невысоки.

Фильм
6.1
Нелюбовь
2017 / Россия / 2 ч. 7 мин.
драма

«Я с огромной симпатией и уважением отношусь к Алексею Ефимовичу Учителю, уверен, что он сделал сильный фильм. Сочувствую автору в связи с тем, что происходит вокруг его картины задолго до ее премьеры. Готов поддержать фильм, но в силу сказанного выше полагаю, что в этом году у фильма “Матильда” шансов на успех в гонке за “Оскаром” немного», — сказал «Интерфаксу» Роднянский.

«Было бы, на мой взгляд, правильно стартовать с одной из значимых фестивальных площадок — Венеции или Берлина», — посоветовал он.

В фильме «Нелюбовь» Звягинцева рассказывается история московской супружеской пары в исполнении Марьяны Спивак и Алексея Розина в разгар тяжелого развода. Главные герои все еще супруги, но каждый уже фактически начал новую главу жизни и им не терпится покончить с формальностями и развестись. Пытаясь разрешить все вопросы как можно быстрее, они пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алешей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям и неожиданно, после их очередной ссоры, исчезает.

Картина Учителя «Матильда» рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Еще до выхода в прокат фильм вызвал в России широкий резонанс. 10 августа Учитель заявил, что примет участие в выдвижении картины на премию «Оскар» от России.

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