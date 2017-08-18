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09:19 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми открылась выставка картин Айвазовского

На выставке — только подлинники. Средняя цена картины Айвазовского — 1 миллион долларов.

Источник: Вести - Пермь

В Пермской художественной галерее открылась выставка работ непревзойденного русского мариниста.

Кстати, сейчас на открытом рынке средняя цена картины Айвазовского составляет 1 миллион долларов. В Перми находится 5 работ художника: «Скалистый остров», «Пароход идет», «Контрабандисты», «Восход солнца у Алушты» и рисунок «Море». Так что выставка получилась весьма дорогая.

Вход в честь открытия был бесплатный. Полюбоваться «подлинным» Айвазовским можно будет до 8 октября.

Здесь же представлены 20 графических портретов разных авторов, на которых изображены современники художника. Среди них, например, Михаил Глинка, Архип Куинджи, Карл Брюллов, Виссарион Белинский, чьи воспоминания о творчестве мариниста расположены рядом с портретами.

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