В Перми открылась выставка картин Айвазовского

Источник: Вести - Пермь

В Пермской художественной галерее открылась выставка работ непревзойденного русского мариниста.

Кстати, сейчас на открытом рынке средняя цена картины Айвазовского составляет 1 миллион долларов. В Перми находится 5 работ художника: «Скалистый остров», «Пароход идет», «Контрабандисты», «Восход солнца у Алушты» и рисунок «Море». Так что выставка получилась весьма дорогая.

Вход в честь открытия был бесплатный. Полюбоваться «подлинным» Айвазовским можно будет до 8 октября.