В двух районах Волгограда дома будут находиться на пониженном давлении воды

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, в Ворошиловском районе это затронет ряд улиц от Волги до железнодорожного полотна, а в Советском районе некоторые улицы на Тулака. Подробнее адреса можно посмотреть здесь .

В мэрии добавили, что пониженное давление воды будет связано с обновлением сети водоснабжения. Для жильцов двух районов будет организован подвоз воды. Узнать информацию о перемещении водовозок, а также проконсультироваться по вопросам поступления воды в дома жители смогут по телефону 99−67−96.