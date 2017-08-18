В двух районах Волгограда дома будут находиться на пониженном давлении воды
Часть домов в Советском и Ворошиловском районах Волгограда будут находиться на пониженном давлении воды с 23:00 18 августа до 21:00 20 августа.
Часть домов в Советском и Ворошиловском районах Волгограда будут находиться на пониженном давлении воды с 23:00 18 августа до 21:00 20 августа.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, в Ворошиловском районе это затронет ряд улиц от Волги до железнодорожного полотна, а в Советском районе некоторые улицы на Тулака. Подробнее адреса можно посмотреть здесь.
В мэрии добавили, что пониженное давление воды будет связано с обновлением сети водоснабжения. Для жильцов двух районов будет организован подвоз воды. Узнать информацию о перемещении водовозок, а также проконсультироваться по вопросам поступления воды в дома жители смогут по телефону 99−67−96.