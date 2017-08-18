Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Здоровую полноту поставили под сомнение
Путин отреагировал на смерть актрисы Глаголевой
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
После теракта в Барселоне запустили флешмоб с кошкамиВечером 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны фургон въехал в пешеходов
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Чёрный купальник: Канделаки показала фигуру в Крыму
Эксперт: армия Украины рискует прыгнуть в «котел»
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Эксперт: украинская армия рискует прыгнуть в очередной «котел»
В Киеве поиздевались над смертью Глаголевой - СМИ
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Тень Земли
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
09:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

В двух районах Волгограда дома будут находиться на пониженном давлении воды

Часть домов в Советском и Ворошиловском районах Волгограда будут находиться на пониженном давлении воды с 23:00 18 августа до 21:00 20 августа.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, в Ворошиловском районе это затронет ряд улиц от Волги до железнодорожного полотна, а в Советском районе некоторые улицы на Тулака. Подробнее адреса можно посмотреть здесь.

В мэрии добавили, что пониженное давление воды будет связано с обновлением сети водоснабжения. Для жильцов двух районов будет организован подвоз воды. Узнать информацию о перемещении водовозок, а также проконсультироваться по вопросам поступления воды в дома жители смогут по телефону 99−67−96.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На сколько дней имеют право отключать горячую воду?
Россиянка пострадала в теракте в Барселоне
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
Скончался пятый участник террористической атаки в Камбрильсе
Уволенных чиновников могут обязать отчитываться о расходах
Минобороны показало пуск «Калибра» с АПЛ «Северодвинск» (видео)
ЦБ начнет выпуск полимерных денег
Оценка событий в Вирджинии рассорила Трампа с главами корпораций
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
На Украине появились подозрительно дешевые Volkswagen Golf Украинское представительство компании Volkswagen начало по весьма интересным ценам предлагать универсалы Golf SportWagen
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь