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11:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Миссис Вселенная 2016» и Сергей Зверев планируют провести конкурс красоты в Иркутске

Дата проведения мероприятия пока неизвестна.

«Миссис Вселенная 2016» Кристина Мищенко и шоумен Сергей Зверев намерены провести конкурс красоты в Иркутске, сказала Кристина в эфире радио «Комсомольская правда». Точную дату проведения мероприятия пока не назначили, сообщает ИА IrkutskMedia.

Модель рассказала, что после приезда Сергея Зверева на родину в Иркутск, они встречались и обсуждали эту идею.

— Мы давно дружим, прекрасно общаемся. Знаете, нас объединяет не только страсть к моде, но еще и то, что мы оба из Сибири. Недавно Сергей побывал в Иркутске, навестил свою маму и даже заехал в гости к моей. Совместно с Сергеем Зверевым мы планируем провести конкурс красоты в Иркутске. Дата конкурса пока неизвестна. У Сергея очень плотный график, — сказала Кристина Мищенко.

Напомним, уроженец Иркутской области, певец и стилист Сергей Зверев приезжал в поселок Култук Слюдянского района в начале августа. Об этом шоумен рассказал в своем официальном аккаунте в Instagram. Он выложил видео с подписью: «Я дома… Прощай талия… Пироги, омуль, позы, домашняя еда… Звезда в шоке».

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что шоумена Сергея Зверева закидали навозом в селе Гужиры на Байкале. Звезда в шоке от местных коров, которые не хотели уступать певцу дорогу и обложили ее «минами».

Во время своей поездки в Бурятию Сергей Зверев попросил восстановить православный храм в честь Святого Профия в селе Гужиры в Прибайкалье. Шоумен уже долгое время мечтает о том, чтобы общественность обратила внимание на это святилище.

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