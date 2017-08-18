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09:58 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Воду в Новошахтинск и Красный Сулин могут дать к вечеру 18 августа

Подачу воды в Новошахтинск и Красный Сулин могут возобновить к вечеру 18 августа, сообщает ООО «ДОНРЕКО», обеспечивающее водоснабжение обоих городов.

По информации компании, причиной приостановки подачи воды в Новошахтинск и Красный Сулин из Соколовского водохранилища стало повышение содержания аммиака в ней.

«Последние результаты проб воды показывают, что содержание аммиака в районе водозабора превышает нормы в 4 раза. Столь резкое увеличение содержания аммиака в воде может быть обусловлено физическим загрязнением водохранилища или биологическими факторами», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что физическими источниками загрязнения воды аммиаком чаще всего становятся предприятия пищевой промышленности, животноводческие фермы и стоки с полей, которые были обработаны азотсодержащими удобрениями. Среди биологических факторов выделяют процессы гниения и распада водорослей, происходящие в донных отложениях.

Сообщается, что сотрудники Росприроднадзора и минприроды Ростовской области взяли пробы воды для анализа с целью выбора метода и способа ее очистки.

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