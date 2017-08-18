Воду в Новошахтинск и Красный Сулин могут дать к вечеру 18 августа

По информации компании, причиной приостановки подачи воды в Новошахтинск и Красный Сулин из Соколовского водохранилища стало повышение содержания аммиака в ней.

«Последние результаты проб воды показывают, что содержание аммиака в районе водозабора превышает нормы в 4 раза. Столь резкое увеличение содержания аммиака в воде может быть обусловлено физическим загрязнением водохранилища или биологическими факторами», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что физическими источниками загрязнения воды аммиаком чаще всего становятся предприятия пищевой промышленности, животноводческие фермы и стоки с полей, которые были обработаны азотсодержащими удобрениями. Среди биологических факторов выделяют процессы гниения и распада водорослей, происходящие в донных отложениях.