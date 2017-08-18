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09:38 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже из-за Крестного хода будет ограничено движение транспорта

20 августа пройдёт Крестный ход, посвящённый празднованию памяти святителя Митрофана.

Источник: AP 2017

В Воронеже в это воскресенье, 20 августа, пройдёт Крестный ход, посвящённый празднованию памяти святителя Митрофана, первого епископа Воронежского.

В связи с этим с 7 часов утра запретят оставлять машины по чётной и нечётной сторонам улицы Фридриха Энгельса от дома № 14в/1 до дома № 14в/2.

А с 11 часов утра во время проведения Крестного хода ограничат и движение транспортных средств. Нельзя будет проехать по маршруту колонны. Она пройдёт от Фридриха Энгельса в сторону Плехановской, далее выдвинется на Московский проспект, поворачивая на Шишкова.

С 13 часов дня до 15:30 запретят движение авто по съезду от 146 дома на Шишкова в сторону Московского проспекта.

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