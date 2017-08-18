Потепление до +28 градусов ожидается в Нижегородской области к выходным
Нижний Новгород. 18 августа.
Нижний Новгород. 18 августа.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 18 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +25 градусов, ветер южный, 2 м/с.
19 августа также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +14 градусов и +26 градусов днем, ветер
20 августа синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ночью ожидается +15 градусов, а днем +28 градусов, ветер
Ранее сообщалось, что IV класс пожароопасности лесов и торфяников прогнозируется на территории Нижегородской области