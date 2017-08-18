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09:23 (мск), источник: НТА-Приволжье

Потепление до +28 градусов ожидается в Нижегородской области к выходным

Нижний Новгород. 18 августа. НТА-Приволжье — Потепление до +28 градусов ожидается в Нижегородской области к выходным.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, 18 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +25 градусов, ветер южный, 2 м/с.

19 августа также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +14 градусов и +26 градусов днем, ветер юго-западный, 2 м/с.

20 августа синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ночью ожидается +15 градусов, а днем +28 градусов, ветер юго-западный, 2 м/с.

Ранее сообщалось, что IV класс пожароопасности лесов и торфяников прогнозируется на территории Нижегородской области 19—23 августа.

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