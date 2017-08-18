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10:56 (мск), источник: Вести Приморье

«Вести: Приморье»: 102-летняя жительница Находки шокировала местных врачей (видео)

Зарядка по утрам, отжимания и долгие прогулки с подругами — жительница Находки даст фору молодым!

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Через несколько месяцев Анастасии Борисовне Бычковой исполнится 103 года. Она стала самым взрослым пациентом Находкинской городской больницы. Однако, врачи утверждают — хронических заболеваний у долгожительницы нет, а в медучреждение женщина попала с переломом бедра. Пенсионерке оказали необходимую помощь, бесплатно провели операцию и уже выписали. Сейчас долгожительница дома и снова делает зарядку.

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