Уважают, но не все его понимают: Рустэму Хамитову — 63
Сегодня 63 года исполнилось Главе РБ Рустэму Закиевичу Хамитову. Руоководитель региона предпочитает не отмечать этот день на широкую ногу.
Сегодня 63 года исполнилось Главе РБ Рустэму Закиевичу Хамитову. Руоководитель региона предпочитает не отмечать этот день на широкую ногу.
И сейчас делаю стойку на руках.
Рустэм Закиевич родился в 1954 году в Кемеровской области, но рос и воспитывался в Уфе. Пожалуй, лучше всего о своей биографии рассказал сам глава республики в одной из первых записей в своем блоге.
«Биография изложена в интернете. Добавлю только, что учился хорошо. Одна четверка в аттестате — по английскому. Занимался спортом на «Труде», был такой в Уфе стадион, ходил в секцию спортивной гимнастики. Твердо выполнял норматив первого разряда. И сейчас делаю стойку на руках. Хорошо играл в футбол и хоккей. В далеком 1971-м решил стать инженером, как отец, и поехал поступать в лучший инженерный ВУЗ страны в Москву в МВТУ им. Баумана с фанерным чемоданом и стопкой книг.
После получения образования вернулся домой, пошел работать на УМПО (Уфимское моторостроительное производственное объединение). Работал в сборочном цехе мастером. Собирали автоматику двигателей. Дружил с рабочими, с некоторыми есть контакт и сейчас. Много ходил в походы — по пещерам, в горы, сплавлялся. Женился. Супруга — Гульшат. Врач функциональной диагностики. Вместе более 30-ти лет. С супругой знакомы буквально с детства, наши отцы дружили со школы. Сын и дочь — взрослые, живут в Москве, пока они там работают.
Предлагал много идей, был активным. Заметили, двигали. По работе много где довелось потрудиться: и в МЧС, и в налоговой службе, и в водном агентстве.
Обрадовался, когда появилась возможность снова поработать в родном регионе. Работу на посту главы республики искренне считаю высшей точкой своего карьерного развития и самореализации. Я рад, что смогу весь накопленный опыт применить на родной земле и потрудиться на благо Башкирии….
1954 год — это год деревянной лошади по восточному календарю, а по знаку зодиака Рустэм Закиевич — лев. Рожденные в этот год занимают активную общественную позицию. К их мнению всегда внимательно прислушиваются, а их взгляды вызывают интерес у окружающих. Родившихся 63 года назад неизменно уважают и ценят коллеги и друзья, этим они обязаны собственной добросовестности и трудолюбию. Необычайно ценят окружающие великодушие и высокие моральные устои этих людей.
— Какая интересная звездограмма, — говорит о Рустэме Хамитове астролог Эрика Сарварова и смеется. — У главы практически нет никаких заморочек. Он не мучается вопросами, не упрекает себя. Его жизнь протекает более легко. Он никогда не переживает на тему: «Здесь я мог бы сделать лучше — не доработал». Судя по звездам, всем по барабану, работает он или нет. Его воспринимают в любом свете. Да, и сам он воспринимает мир проще, таким какой, он есть. Четко уверен в своих возможностях. Хочу сказать, что Хамитова тоже
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Эти люди легко учатся новому и имеют изобретательное воображение. Их способности пригодятся во всех сферах деятельности, но они предпочитают работу, в которой есть разнообразие проблем, в работе они склонны менять место деятельности
Мужчины лошади львы также отличаются повышенной возбудимостью и эмоциональностью. Эти люди нередко вступают в споры с окружающими, но щедрость и великодушие не позволяют им переходить определенные границы.
Редакция портала ProUfu.ru искренне поздравляет Рустэма Хамитова с днем рождения, здоровья вам и счастья. Поздравляют руководителя республики и жители Уфы. Желают они не только благополучия, но и чтобы глава не забывал о простых людях.