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09:44 (мск), источник: PROUFU.ru

Уважают, но не все его понимают: Рустэму Хамитову — 63

Сегодня 63 года исполнилось Главе РБ Рустэму Закиевичу Хамитову. Руоководитель региона предпочитает не отмечать этот день на широкую ногу.

Источник: Proufu.ru

И сейчас делаю стойку на руках.

Рустэм Закиевич родился в 1954 году в Кемеровской области, но рос и воспитывался в Уфе. Пожалуй, лучше всего о своей биографии рассказал сам глава республики в одной из первых записей в своем блоге.

«Биография изложена в интернете. Добавлю только, что учился хорошо. Одна четверка в аттестате — по английскому. Занимался спортом на «Труде», был такой в Уфе стадион, ходил в секцию спортивной гимнастики. Твердо выполнял норматив первого разряда. И сейчас делаю стойку на руках. Хорошо играл в футбол и хоккей. В далеком 1971-м решил стать инженером, как отец, и поехал поступать в лучший инженерный ВУЗ страны в Москву в МВТУ им. Баумана с фанерным чемоданом и стопкой книг.

После получения образования вернулся домой, пошел работать на УМПО (Уфимское моторостроительное производственное объединение). Работал в сборочном цехе мастером. Собирали автоматику двигателей. Дружил с рабочими, с некоторыми есть контакт и сейчас. Много ходил в походы — по пещерам, в горы, сплавлялся. Женился. Супруга — Гульшат. Врач функциональной диагностики. Вместе более 30-ти лет. С супругой знакомы буквально с детства, наши отцы дружили со школы. Сын и дочь — взрослые, живут в Москве, пока они там работают.

В политику попал на волне перестройки конца 80-х годов. Избрался в Верховный Совет республики.

Предлагал много идей, был активным. Заметили, двигали. По работе много где довелось потрудиться: и в МЧС, и в налоговой службе, и в водном агентстве.

Обрадовался, когда появилась возможность снова поработать в родном регионе. Работу на посту главы республики искренне считаю высшей точкой своего карьерного развития и самореализации. Я рад, что смогу весь накопленный опыт применить на родной земле и потрудиться на благо Башкирии….

1954 год — это год деревянной лошади по восточному календарю, а по знаку зодиака Рустэм Закиевич — лев. Рожденные в этот год занимают активную общественную позицию. К их мнению всегда внимательно прислушиваются, а их взгляды вызывают интерес у окружающих. Родившихся 63 года назад неизменно уважают и ценят коллеги и друзья, этим они обязаны собственной добросовестности и трудолюбию. Необычайно ценят окружающие великодушие и высокие моральные устои этих людей.

— Какая интересная звездограмма, — говорит о Рустэме Хамитове астролог Эрика Сарварова и смеется. — У главы практически нет никаких заморочек. Он не мучается вопросами, не упрекает себя. Его жизнь протекает более легко. Он никогда не переживает на тему: «Здесь я мог бы сделать лучше — не доработал». Судя по звездам, всем по барабану, работает он или нет. Его воспринимают в любом свете. Да, и сам он воспринимает мир проще, таким какой, он есть. Четко уверен в своих возможностях. Хочу сказать, что Хамитова тоже кто-то опекает. Он может подойти к кому-то вышестоящему, удачно подстроиться под ситуацию. Вообще к власти он вышел через людей, которые его уважают.

Также Львы-лошади любят приключения, жаждут обожания и не отягощены сомнениями в самих себе, как другие Лошади. Древние китайские астрологи почитали этот знак за её исключительно трудолюбивый, верный и заслуживающий доверия характер. В эмоциональной манере поведения они немного холодны и далеки, что доставляет им трудности в том, что бы выразить себя.

Эти люди легко учатся новому и имеют изобретательное воображение. Их способности пригодятся во всех сферах деятельности, но они предпочитают работу, в которой есть разнообразие проблем, в работе они склонны менять место деятельности из-за скучности и однообразности. Не поклонники массовых сборищ, и привыкли работать в одиночку. В личных отношениях практичны, ответственные и заботливые партнёры/родители. Слабость их личности в том, что они неспособны выражать свои эмоции. Если они научатся выражать свои эмоции более свободно, то это будет доставлять им меньше проблем в личных отношения.

Мужчины лошади львы также отличаются повышенной возбудимостью и эмоциональностью. Эти люди нередко вступают в споры с окружающими, но щедрость и великодушие не позволяют им переходить определенные границы.

Редакция портала ProUfu.ru искренне поздравляет Рустэма Хамитова с днем рождения, здоровья вам и счастья. Поздравляют руководителя республики и жители Уфы. Желают они не только благополучия, но и чтобы глава не забывал о простых людях.

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