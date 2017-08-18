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09:49 (мск), источник: Sputnik.by

Жаркие выходные: точный прогноз, советы медиков

В Беларусь идет горячий воздух тропического происхождения, врачи советуют соблюдать правила поведения в жару.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Тропическая жара ожидает жителей Беларуси в ближайшую субботу, днем температура воздуха прогреется до 34 градусов, сообщили в Гидромете. Медики советуют соблюдать правила поведения в жару.

Погода на выходных

«19 августа на синоптическую картину в Беларуси будет оказывать влияние очень теплый воздух тропического происхождения. Температура ночью будет 15 — 20 градусов, днем +28..+34°С», — сообщили Sputnik синоптики.

По их словам, в субботу осадков практически не будет, только в ночные часы в некоторых районах Витебской области, а днем на западе западу страны возможны кратковременные дожди, грозы.

В Гидромете также отметили, что в воскресенье жара начнет спадать, лишь восток Беларуси окажется под влиянием тропического тепла.

«Восточная половина страны в воскресенье еще будет оставаться под влиянием очень теплой воздушной массы тропического происхождения», — сказали в Гидрометцентре.

По словам синоптиков, в этот день по западной половине республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы и даже возможен град. днем +28..+22°С по западу, где пройдут дожди, днем +28..+34°С по востоку. днем +28..+20°С, возможен небольшой дождь.

Медики советуют гражданам в жаркую погоду воздержаться от употребления алкоголя и сократить время пребывания на открытом воздухе. Если во время жары появится недомогание, головокружение или слабость, следует обратиться в учреждение здравоохранения или вызвать скорую.

Где нельзя купаться

В начале августа территориальные органы государственного санитарного надзора ограничили купание на 12 белорусских водоемах. Полностью запретили купаться еще в двух: в реке Случь в районе 11-го городка по улице Социалистической в Слуцке и в водохранилище Рудня Слуцкого района.

Купание детей ограничено в семи зонах рекреации: зона отдыха в Микашевичах, пляж «Прудковский в Гомеле, зоны отдыха «Боровец», «Жадунька», «Прусино», «Слобода» Костюковичского района, а также пляж на Днепре в Могилеве. Купание детей и взрослых ограничено у городского пляжа на Днепре в Шклове и в зоне рекреации на Гребеневском озере в Могилеве. Купаться не рекомендуется также в Днепре в деревне Полыковичи и на Вильчицком водохранилище в деревне Вильчицы. В Гомельской области ограничения касаются рекреационной зоны на левобережье Припяти от автомобильного моста до русла Мерлявицы в Мозыре.

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