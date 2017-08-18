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12:10 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске 19—20 августа: прохладные дождливые выходные

Похолодание и дожди пришли в Новосибирскую область на смену сухой и солнечной погоде. Но еще есть вероятность возвращения летнего тепла, сообщил пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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Сейчас в Новосибирской области происходит смена характера погоды, сухая и солнечная погода сменяется дождливой. Это связано с перемещением атмосферного холодного фронта с северо-запада. Кстати, 17—18 августа именно он давал местами сильные дожди — например, в ночь на 18 августа в Купино выпало 32 миллиметра осадков.

19 августа этот холодный фронт будет проходить территорию нашей области. Синоптики не исключают вероятности умеренных и сильных дождей с грозами и порывистым ветром. Произойдет и некоторое понижение температуры — ночью до плюс 5−10 градусов, местами до 15, днем будет не выше 15−20 градусов.

В воскресенье осадки ослабнут, а кое-где и прекратятся — например, в Новосибирске. И будет еще некоторое понижение температуры ночью до 4−9 градусов, местами до 14. В понедельник ожидается небольшое повышение температуры до 17−22 градусов и прекращение осадков. «Что касается последующих дней, то есть вероятность возвращения летнего тепла, это в период с 22 по 24 августа. Прослеживается где-то в интервале от 20 до 28 градусов тепла», — подарил надежду Ренад Ягудин.

Эти данные подтверждает и Росгидрометцентр. По данным федеральной службы, 19 августа в Новосибирске пройдут небольшие дожди с вероятностью в 84%, температура воздуха составит 15−19 градусов. В воскресенье вероятность дождей уменьшится до 76%, столбик термометра поднимется днем до 12−18 градусов.

В свою очередь, «Яндекс. Погода», рассчитанная по технологии Meteum, прогнозирует в Новосибирске в субботу небольшие дожди и 15−17 градусов, в воскресенье и понедельник — днем пасмурное небо, к вечеру небольшие дожди, температуру 14−17 градусов.

Несколько иначе предсказывает погоду западный сервис Weather.com, поставляющий информацию на многие «айфоны». По данным сервиса, в субботу погода будет облачной, но без осадков, температура воздуха составит до 17 градусов. А вот в воскресенье ожидаются дожди с таким же температурным фоном. Судя по всем прогнозам, в выходные новосибирцы без дождей точно не останутся.

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