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11:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Небольшие дожди пройдут в Иркутске в ближайшие выходные дни

Температура воздуха будет около +20°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 89% 758 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: IrkutskMedia.ru

Метеорологи обещают небольшие дожди в Иркутске в ближайшие выходные дни, 19 и 20 августа. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +18 до +20°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.

— В субботу, 19 августа, в столице Приангарья облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, утром и днем дождь. Ветер северо-западный, 5−10 м/с, порывы до 12 м/с. Температура ночью +13°C, днем +19°C, — рассказали в гидрометцентре.

В воскресенье, 20 августа, в областном центре будет переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Столбик термометра ночью покажет +10…+12°C, днем +18…+20°C.

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