Небольшие дожди пройдут в Иркутске в ближайшие выходные дни

Метеорологи обещают небольшие дожди в Иркутске в ближайшие выходные дни, 19 и 20 августа. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +18 до +20°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.