Небольшие дожди пройдут в Иркутске в ближайшие выходные дни
Температура воздуха будет около +20°C.
Температура воздуха будет около +20°C.
Метеорологи обещают небольшие дожди в Иркутске в ближайшие выходные дни, 19 и 20 августа. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +18 до +20°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.
— В субботу, 19 августа, в столице Приангарья облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, утром и днем дождь. Ветер
В воскресенье, 20 августа, в областном центре будет переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер