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11:21 (мск), источник: Вести.Ru

В Швейцарии будут продавать бургеры с жуками

Представители швейцарской сети супермаркетов Coop объявили, что вскоре в семи магазинах фирмы начнут продавать бургерные котлеты и фрикадельки, сделанные из мучных жуков.

Источник: РИА "Новости"

Упаковка из двух котлет, содержащих белок насекомых, будет стоить 9,25 доллара. Столько же придется отдать за пачку фрикаделек.

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Представители Coop говорят, что их новый продукт Essento Insect Burgers обладает «исключительной питательной ценностью». Помимо жуков, в состав необычных котлет войдут рис, морковь и различные специи. Новые продукты поступят в продажу еще до конца августа, сообщает UPI.

«У еды из насекомых огромный кулинарный потенциал. Это идеальное дополнение ко многим современным диетам», — отметил представитель сети супермаркетов.

Дирекция Coop пообещала расширить ассортимент из насекомых до конца года.

Ранее сообщалось, что в меню бельгийского кафе появились блюда из сверчков.

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