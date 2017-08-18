Улицу Ленина перекроют на выходных из-за пешеходного праздника
Традиционно, улицу Ленина полностью перекроют для движения автомобилей с полуночи в субботу до 5 утра понедельника, рассказали в мэрии.
Традиционно, улицу Ленина полностью перекроют для движения автомобилей с полуночи в субботу до 5 утра понедельника, рассказали в мэрии.
Улицу Ленина перекроют на выходных
«В рамках праздника будут организованы фестиваль народных промыслов и ремесел,
Традиционно, улица Ленина будет закрыта для движения автомобилей от перекрестка с площадью Ленина до перекрестка с улицей Урицкого. Движение автомобилей будет закрыто с полуночи в субботу до 5 утра понедельника.