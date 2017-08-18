Улицу Ленина перекроют на выходных из-за пешеходного праздника

«В рамках праздника будут организованы фестиваль народных промыслов и ремесел, мастер-классы, музыкальные и спортивные площадки, работа летних кафе», — рассказали в муниципалитете.

Традиционно, улица Ленина будет закрыта для движения автомобилей от перекрестка с площадью Ленина до перекрестка с улицей Урицкого. Движение автомобилей будет закрыто с полуночи в субботу до 5 утра понедельника.