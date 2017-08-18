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10:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавшие в тайге отец и сын найдены живыми

Поиски велись на воде, на земле и с воздуха.

В Добрянском районе найдены живыми отец и сын, которые ушли в тайгу за грибами и пропали.

58-летнего мужчину и 12-летнего мальчика искали двое суток.

Напомним, 15 августа компания из 15 человек приехала отдыхать на природу из Перми в посёлок Нижний Лух Добрянского района.

«После этого на трёх яхтах и двух моторных лодках люди отправились в устье реки Лысь, впадающей в Камское водохранилище. Там они разбили палаточный лагерь. Утром 16 августа мужчина и его малолетний сын отправились на лодке вверх по течению реки Лысь, где они собирались пойти в лес за грибами. Со слов его друзей и жены, при себе у мужчины имелись запас провизии и все предметы первой необходимости, которые могут понадобиться в лесу, так как он увлекается походами в безлюдной местности и имеет достаточные навыки выживания в лесу», — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР Пермского края.

К вечеру отец и сын из леса не вернулись, и друзья решили организовать поиски своими силами. Они обнаружили лодку пропавших, но найти мужчину и его сына не смогли.

Всю ночь обеспокоенные туристы жгли костры, чтобы по ним заблудившиеся люди могли выйти из тайги.

Но это результатов не принесло.

К поискам присоединились МЧС, служба спасения Пермского края, пожарные, сотрудники Росгвардии, полицейские, местные жители, волонтёры.

Поиск вели по земле, прочёсывая тайгу, на воде с лодок и яхт, а также по воздуху — с помощью квадрокоптеров.

В полдень 18 августа участники поисковой операции сообщили: «Найдены! Живы!».

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