Пропавшие в тайге отец и сын найдены живыми
Поиски велись на воде, на земле и с воздуха.
Поиски велись на воде, на земле и с воздуха.
В Добрянском районе найдены живыми отец и сын, которые ушли в тайгу за грибами и пропали.
58-летнего мужчину и 12-летнего мальчика искали двое суток.
Напомним, 15 августа компания из 15 человек приехала отдыхать на природу из Перми в посёлок Нижний Лух Добрянского района.
«После этого на трёх яхтах и двух моторных лодках люди отправились в устье реки Лысь, впадающей в Камское водохранилище. Там они разбили палаточный лагерь. Утром 16 августа мужчина и его малолетний сын отправились на лодке вверх по течению реки Лысь, где они собирались пойти в лес за грибами. Со слов его друзей и жены, при себе у мужчины имелись запас провизии и все предметы первой необходимости, которые могут понадобиться в лесу, так как он увлекается походами в безлюдной местности и имеет достаточные навыки выживания в лесу», — рассказали в
К вечеру отец и сын из леса не вернулись, и друзья решили организовать поиски своими силами. Они обнаружили лодку пропавших, но найти мужчину и его сына не смогли.
Всю ночь обеспокоенные туристы жгли костры, чтобы по ним заблудившиеся люди могли выйти из тайги.
Но это результатов не принесло.
К поискам присоединились МЧС, служба спасения Пермского края, пожарные, сотрудники Росгвардии, полицейские, местные жители, волонтёры.
Поиск вели по земле, прочёсывая тайгу, на воде с лодок и яхт, а также по воздуху — с помощью квадрокоптеров.
В полдень 18 августа участники поисковой операции сообщили: «Найдены! Живы!».