В Челябинске четвёртые сутки нечем дышать

Режим метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в воздухе, 18 августа сохранится в Челябинске, Сатке и Коркино, сообщают в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

С 17 августа до сегодняшнего вечера сохраняются НМУ I степени опасности. Горожанам рекомендуют отказаться от поездок на личных автомобилях и не проводить работ, связанных с задымлением.