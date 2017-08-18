Выпуск фотоаппаратов «Зенит» собрались возобновить в 2018 г. в Подмосковье

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть в проработке проект тесной кооперации с одной из ведущих компаний по производству фототехники, для того, чтобы создать совместный продукт, где КМЗ выступает в части производства инфраструктуры под производство оптики для этих камер. А электроника будет изготовляться за рубежом», — приводит радиостанция слова замгендиректора по гражданской продукции и товарам народного потребления завода Игоря Сергеева.

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Он добавляет, что речь идет о производстве цифровых фотокамер, которые сохранят «традиционный колорит» аппаратов «Зенит». На заводе планируют выпускать продукт в двух цветовых решениях и декорировать его кожей.

При этом производитель не ставит для себя задачу конкуренции с массовыми производителями фотоаппаратов. Как ожидается, стоить новый «Зенит» будет «дороже iPhone».

Мы планируем достаточно широко зайти с этим продуктом на мировой и внутренний рынок для того, чтобы представить его на всех торговых площадках. Мы возрождаем марку “Зенит”, поскольку в свое время она уже имела успех как в России, так и за рубежом. Игоря Сергеева Замгендиректора по гражданской продукции и товарам народного потребления КМЗ

Фотоаппараты под товарным знаком «Зенит» выпускались на КМЗ с 1952 по 2005 годы. В основном это были однообъективные зеркальные камеры.