Выпуск фотоаппаратов «Зенит» собрались возобновить в 2018 г. в Подмосковье

«У нас есть в проработке проект тесной кооперации с одной из ведущих компаний по производству фототехники, для того, чтобы создать совместный продукт, где КМЗ выступает в части производства инфраструктуры под производство оптики для этих камер. А электроника будет изготовляться за рубежом», — приводит радиостанция слова замгендиректора по гражданской продукции и товарам народного потребления завода Игоря Сергеева.
Он добавляет, что речь идет о производстве цифровых фотокамер, которые сохранят «традиционный колорит» аппаратов «Зенит». На заводе планируют выпускать продукт в двух цветовых решениях и декорировать его кожей.
При этом производитель не ставит для себя задачу конкуренции с массовыми производителями фотоаппаратов. Как ожидается, стоить новый «Зенит» будет «дороже iPhone».
Мы планируем достаточно широко зайти с этим продуктом на мировой и внутренний рынок для того, чтобы представить его на всех торговых площадках. Мы возрождаем марку “Зенит”, поскольку в свое время она уже имела успех как в России, так и за рубежом.
Игоря СергееваЗамгендиректора по гражданской продукции и товарам народного потребления КМЗ
Фотоаппараты под товарным знаком «Зенит» выпускались на КМЗ с 1952 по 2005 годы. В основном это были однообъективные зеркальные камеры.