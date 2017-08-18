В Железнодорожном районе Красноярска проверили доступность улиц для инвалидов

Рабочая группа провела проверку доступности для маломобильных граждан объектов улично-дорожной сети в Железнодорожном районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

В состав рабочей группы вошли представители социальной защиты населения, администрации Железнодорожного района, общественных организаций, а также инвалиды-колясочники. Они оценили удобства пешеходного перехода на ул. Профсоюзов. Здесь уже прошли работы по понижению бордюров и расширению тротуаров.

«Еженедельно в каждом районе нашего города на объекты ремонта выезжает рабочая группа и оценивает степень их готовности. Мы работаем в тесном взаимодействии с подрядчиками. Хочу отметить, что подрядчики нас слышат и устраняют замечания, которые высказывают члены рабочих групп. К примеру, высказанные на прошлой неделе замечания по этому участку уже устранены», — говорит заместитель руководителя УСЗН администрации Красноярска Мария Задорожная.

Такие комиссии продолжают работать в каждом районе города, чтобы регулярно проверять доступность городской инфраструктуры для маломобильных граждан и контролировать работу подрядчиков. Объект принимают только после того, как люди с ограниченными возможностями подпишут заключение, что все сделано качественно и в соответствии с нормами.

«Сегодня мы в составе рабочей группы провели промежуточную проверку объектов ремонта улично-дорожной сети в рамках реализации федеральной программы “Безопасные и качественные дороги”. Главная задача для нас — это обустройство тротуаров, пешеходных переходов, установка звуковых светофоров для слабовидящих людей. Также ведем активную работу по федеральной программе “Формирование современной городской среды”, в рамках которой обустраиваем 27 дворовых территорий нашего района. Обязательно учитываем интересы маломобильных граждан. Человек с инвалидностью должен иметь доступ к выходу во двор и комфортному перемещению по его территории», — считает руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.