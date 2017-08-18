В Железнодорожном районе Красноярска проверили доступность улиц для инвалидов
Рабочая группа оценила удобства на ул. Профсоюзов.
Рабочая группа оценила удобства на ул. Профсоюзов.
Рабочая группа провела проверку доступности для маломобильных граждан объектов
В состав рабочей группы вошли представители социальной защиты населения, администрации Железнодорожного района, общественных организаций, а также
«Еженедельно в каждом районе нашего города на объекты ремонта выезжает рабочая группа и оценивает степень их готовности. Мы работаем в тесном взаимодействии с подрядчиками. Хочу отметить, что подрядчики нас слышат и устраняют замечания, которые высказывают члены рабочих групп. К примеру, высказанные на прошлой неделе замечания по этому участку уже устранены», — говорит заместитель руководителя УСЗН администрации Красноярска Мария Задорожная.
Такие комиссии продолжают работать в каждом районе города, чтобы регулярно проверять доступность городской инфраструктуры для маломобильных граждан и контролировать работу подрядчиков. Объект принимают только после того, как люди с ограниченными возможностями подпишут заключение, что все сделано качественно и в соответствии с нормами.
«Сегодня мы в составе рабочей группы провели промежуточную проверку объектов ремонта
Отмечается, что рабочие группы, в состав которых вошли люди с ограниченными возможностями здоровья и представители общественных организаций, созданы в каждом районе по распоряжению мэра Эдхама Акбулатова.