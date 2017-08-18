Горы мусора вокруг Байкала становятся всё выше

Источник: Вести Иркутск

Эта дорога ведёт к пику Бабха. Но горы здесь появляются в самом начале пути и пахнут совсем не можжевельником. Через завалы мусора пробираются сотрудники природоохранной прокуратуры и учёные Лимнологического института.

— Это второй подъезд, вторая дорога, она завалена. Какие-то проблемы были с бульдозером, завалили дорогу. Вон крысы бегают, — говорит Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Калинин.

Изначально место предназначалось для складирования отходов БЦБК, сейчас сюда свозят твёрдые бытовые отходы из Байкальска и окрестных сёл. Полигон переполнен, и машины выгружают содержимое прямо на дорогу.

— Надо будет рассчитать ущерб от складирования отходов. Мы будем направлять материал в Следственный комитет.

Учёные берут образцы грунта, чтобы оценить влияние мусорных гор на почву. В трёхстах метрах бежит река Бабха, она впадает в Байкал. Из неё тоже отбирают пробы. И практически сразу начинают исследования. Это происходит на корабле прямо во время плавания.

— С помощью метода мембранной фильтрации определяем количество бактерий, которые могут вызывать кишечное отравление у человека, — говорит научный сотрудник лаборатории водной микробиологии Лимнологического института Елена Суханова.

Учёные и представители надзорных органов отметили несколько точек на карте Байкала. Следующая точка в маршруте экспедиции — город Слюдянка.

Здесь река Похабиха впадает в Байкал, а чуть выше в неё попадают стоки города Слюдянка. Сейчас учёные берут пробы, но, судя по запахам, что-то они найдут. И таких мест в Байкале, чистейшем озере планеты, говорят, немало.

Уже в сумерках члены комиссии заходят на территорию канализационной станции. Старые очистные сооружения работают исправно, построены они еще в советское время. Тут же рядом находится новый блок, которому всего 10 лет. Но, похоже, с нагрузкой он не справляется.

— И мы видим, что она намного темнее и мутнее, чем на очистных, собирающих воды квартала. Там вода была прозрачной.