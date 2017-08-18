Горы мусора вокруг Байкала становятся всё выше
Природа Сибири погибает. Берег священного озера усыпан свалками. К тому же опасность для Байкала представляют и сточные воды. Как привлечь деньги на решение этих проблем?
Природа Сибири погибает. Берег священного озера усыпан свалками. К тому же опасность для Байкала представляют и сточные воды. Как привлечь деньги на решение этих проблем?
Эта дорога ведёт к пику Бабха. Но горы здесь появляются в самом начале пути и пахнут совсем не можжевельником. Через завалы мусора пробираются сотрудники природоохранной прокуратуры и учёные Лимнологического института.
— Это второй подъезд, вторая дорога, она завалена.
Изначально место предназначалось для складирования отходов БЦБК, сейчас сюда свозят твёрдые бытовые отходы из Байкальска и окрестных сёл. Полигон переполнен, и машины выгружают содержимое прямо на дорогу.
— Надо будет рассчитать ущерб от складирования отходов. Мы будем направлять материал в Следственный комитет.
Учёные берут образцы грунта, чтобы оценить влияние мусорных гор на почву. В трёхстах метрах бежит река Бабха, она впадает в Байкал. Из неё тоже отбирают пробы. И практически сразу начинают исследования. Это происходит на корабле прямо во время плавания.
— С помощью метода мембранной фильтрации определяем количество бактерий, которые могут вызывать кишечное отравление у человека, — говорит научный сотрудник лаборатории водной микробиологии Лимнологического института Елена Суханова.
Учёные и представители надзорных органов отметили несколько точек на карте Байкала. Следующая точка в маршруте экспедиции — город Слюдянка.
Здесь река Похабиха впадает в Байкал, а чуть выше в неё попадают стоки города Слюдянка. Сейчас учёные берут пробы, но, судя по запахам,
Уже в сумерках члены комиссии заходят на территорию канализационной станции. Старые очистные сооружения работают исправно, построены они еще в советское время. Тут же рядом находится новый блок, которому всего 10 лет. Но, похоже, с нагрузкой он не справляется.
— И мы видим, что она намного темнее и мутнее, чем на очистных, собирающих воды квартала. Там вода была прозрачной.
Для реконструкции слюдянских очистных и ликвидации байкальской свалки нужны миллионы рублей, в районном бюджете таких денег нет. Если учёные докажут негативное влияние объектов на Байкал, то, возможно, удастся привлечь федеральные средства. Добиваться этого намерена и природоохранная прокуратура.