Опубликована схема движения во время фестиваля «Гумбинненское сражение»

Источник: Аргументы и факты

Въезд в поселок Лермонтово на период проведения мероприятия будет разрешен только его жителям и автобусам, выделенным на время проведения мероприятия.

«С обеих сторон проезжей части, ведущей к месту проведения, а также на прилегающей к нему территории будут организованы гостевые автостоянки. Движение пешеходов от гостевых стоянок к месту проведения фестиваля “Гумбинненское сражение” предусмотрено только по пешеходным переходам и далее по организованным коридорам. Движение пешеходов по обочинам также будет запрещено», — рассказали в Госавтоинспекции.

Отметим, что проехать к месту проведения мероприятия и в обратном направлении можно по объездному пути — по автодороге «Калининград — Знаменск — Озерск — Гусев» или через поселок Большаково.