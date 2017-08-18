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11:15 (мск), источник: АиФ Калининград

Опубликована схема движения во время фестиваля «Гумбинненское сражение»

ГИБДД рассказала о схеме движения автомобилей во время фестиваля «Гумбинненское сражение». Мероприятие состоится 19 августа под Гусевом.

Источник: Аргументы и факты

Въезд в поселок Лермонтово на период проведения мероприятия будет разрешен только его жителям и автобусам, выделенным на время проведения мероприятия.

«С обеих сторон проезжей части, ведущей к месту проведения, а также на прилегающей к нему территории будут организованы гостевые автостоянки. Движение пешеходов от гостевых стоянок к месту проведения фестиваля “Гумбинненское сражение” предусмотрено только по пешеходным переходам и далее по организованным коридорам. Движение пешеходов по обочинам также будет запрещено», — рассказали в Госавтоинспекции.

Отметим, что проехать к месту проведения мероприятия и в обратном направлении можно по объездному пути — по автодороге «Калининград — Знаменск — Озерск — Гусев» или через поселок Большаково.

Гостям фестиваля рекомендуют воспользоваться транспортом общего пользования.

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