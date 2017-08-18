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10:58 (мск), источник: Actualitati.md

В некоторых районах Молдовы отключат электричество

В некоторых районах страны сегодня состоится профилактическое отключение света. Компания RED UNION FENOSA временно приостанавливает подачу электроэнергии с целью улучшить качество услуг.

Источник: Actualitati.md

1. В городе Комрат:

11:30 13:30: Улицы Герасимова, Котовского, Малиновского.

13:30 — 14:30: Улица Победы

2. В селе Чок-Майдан:

09:30 10:30: Улицы Молодежная, Комсомольская, 28 Июня

3. В городе Чадыр-Лунга:

09:30 18:30: Улицы Автомобилистов, Гайдара, Косыгина, Кошевого, Куйбышева

4. В селе Казаклия:

09:00 16:45: Улицы 24 Августа, Котовского, Горького, Горького, Маяковского, Островского

5. В селе Копчак:

10:00 11:00: Улицы Пирогова, Суворова, Щусева

6. В городе Вулканешты:

08:15 09:15: Улица Советской армии

7. В селе Чишмикиой:

16:00 17:00: Улицы Чкалова, Дубинина, Дунайская, Дзержинского, Гагарина, Жукова, Ленина, Лермонтова, Макаренко, Гоголя, Полевая, Ренийская, Солнечная, Титова

8. В селе Этулия:

14:00 15:00: Станция Этулия.

Дополнительную информацию можно получить в Службе поддержки клиентов по телефону 022−43−11−11.

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