В некоторых районах Молдовы отключат электричество
В некоторых районах страны сегодня состоится профилактическое отключение света. Компания RED UNION FENOSA временно приостанавливает подачу электроэнергии с целью улучшить качество услуг.
В некоторых районах страны сегодня состоится профилактическое отключение света. Компания RED UNION FENOSA временно приостанавливает подачу электроэнергии с целью улучшить качество услуг.
1. В городе Комрат:
11:30 13:30: Улицы Герасимова, Котовского, Малиновского.
13:30 — 14:30: Улица Победы
2. В селе Чок-Майдан:
09:30 10:30: Улицы Молодежная, Комсомольская, 28 Июня
3. В городе Чадыр-Лунга:
09:30 18:30: Улицы Автомобилистов, Гайдара, Косыгина, Кошевого, Куйбышева
4. В селе Казаклия:
09:00 16:45: Улицы 24 Августа, Котовского, Горького, Горького, Маяковского, Островского
5. В селе Копчак:
10:00 11:00: Улицы Пирогова, Суворова, Щусева
6. В городе Вулканешты:
08:15 09:15: Улица Советской армии
7. В селе Чишмикиой:
16:00 17:00: Улицы Чкалова, Дубинина, Дунайская, Дзержинского, Гагарина, Жукова, Ленина, Лермонтова, Макаренко, Гоголя, Полевая, Ренийская, Солнечная, Титова
8. В селе Этулия:
14:00 15:00: Станция Этулия.
Дополнительную информацию можно получить в Службе поддержки клиентов по телефону 022−43−11−11.