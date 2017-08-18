В некоторых районах Молдовы отключат электричество

13:30 — 14:30: Улица Победы



2. В селе Чок-Майдан:



09:30 10:30: Улицы Молодежная, Комсомольская, 28 Июня



3. В городе Чадыр-Лунга:



09:30 18:30: Улицы Автомобилистов, Гайдара, Косыгина, Кошевого, Куйбышева



4. В селе Казаклия:



09:00 16:45: Улицы 24 Августа, Котовского, Горького, Горького, Маяковского, Островского



5. В селе Копчак:



10:00 11:00: Улицы Пирогова, Суворова, Щусева



6. В городе Вулканешты:



08:15 09:15: Улица Советской армии



7. В селе Чишмикиой:



16:00 17:00: Улицы Чкалова, Дубинина, Дунайская, Дзержинского, Гагарина, Жукова, Ленина, Лермонтова, Макаренко, Гоголя, Полевая, Ренийская, Солнечная, Титова



8. В селе Этулия:



14:00 15:00: Станция Этулия.



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