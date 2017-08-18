Большинство россиян заявили о необходимости разумно тратиться на свадьбу

О том, что при организации свадьбы следует разумно тратить деньги, заявили 77% респондентов.
Устраивать на свадьбу дорогой и роскошный праздник считают нужным 9%.
В качестве времени для праздника россияне предпочитают лето и осень.
За празднование торжества летом высказался 51% респондентов, за осень — 45%. Зимой и весной отмечать свадьбу предпочитают 3% и 5% соответственно.
Обязательными элементами свадебного обряда 75% участников опроса назвали регистрацию в ЗАГСе. Еще 61% заявили, что свадьба невозможна без друзей. 59% уверены, что на свадьбе самое главное — одежда жениха и невесты.
Опрос ВЦИОМ проводился 9—10 августа с формате телефонного интервью. В нем приняли участие 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.