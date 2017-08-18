Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Выступление жены Порошенко, которое высмеяли в соцсетях
СМИ сообщили о болезни Дорошиной: что с актрисой на самом деле
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ
СКА разгромил «Йокерит» в финале турнира в Санкт-Петербурге
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Счастливы вместе: Кудрявцева поделилась снимком с мужем
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
1070 годовщина независимости Индии
12:02 (мск), источник: РБК

Большинство россиян заявили о необходимости разумно тратиться на свадьбу

Большинство россиян считает, что к свадебным тратам нужно подходить разумно. Это следует из результатов опроса ​Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступивших в РБК.

Источник: Reuters

О том, что при организации свадьбы следует разумно тратить деньги, заявили 77% респондентов.

Устраивать на свадьбу дорогой и роскошный праздник считают нужным 9%.
Читайте также
Молодожены и их свадебный фотограф поспорили из-за 150 долларов. В итоге семья заплатит больше миллиона

В качестве времени для праздника россияне предпочитают лето и осень.

За празднование торжества летом высказался 51% респондентов, за осень — 45%. Зимой и весной отмечать свадьбу предпочитают 3% и 5% соответственно.

Обязательными элементами свадебного обряда 75% участников опроса назвали регистрацию в ЗАГСе. Еще 61% заявили, что свадьба невозможна без друзей. 59% уверены, что на свадьбе самое главное — одежда жениха и невесты.

Опрос ВЦИОМ проводился 9—10 августа с формате телефонного интервью. В нем приняли участие 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

«Экономика навскидку»: Свадебные платья
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии7
Комментарии
7
Alex Heavy
Лучше вместо шикарных застолий, купить молодым квартиру, пусть однушку -но свою.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
7
Комментировать
 Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
"Придется расколоться": Меньшова о закрытии ее шоу на "Первом"
Во время теракта в Испании пострадала россиянка
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
Скончался пятый участник террористической атаки в Камбрильсе
Госдума не поддержала инициативу об уравнивании букв «е» и «ё»
Российские авиалайнеры оснастят «нервной системой»
Минобороны показало пуск «Калибра» с АПЛ «Северодвинск» (видео)
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
На Украине появились подозрительно дешевые Volkswagen Golf Украинское представительство компании Volkswagen начало по весьма интересным ценам предлагать универсалы Golf SportWagen
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Александра Урсуляк стала мамой в третий раз Звезда фильма «Время первых» родила сына.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь