Большинство россиян заявили о необходимости разумно тратиться на свадьбу

Источник: Reuters

О том, что при организации свадьбы следует разумно тратить деньги, заявили 77% респондентов.

Устраивать на свадьбу дорогой и роскошный праздник считают нужным 9%.

В качестве времени для праздника россияне предпочитают лето и осень.

За празднование торжества летом высказался 51% респондентов, за осень — 45%. Зимой и весной отмечать свадьбу предпочитают 3% и 5% соответственно.

Обязательными элементами свадебного обряда 75% участников опроса назвали регистрацию в ЗАГСе. Еще 61% заявили, что свадьба невозможна без друзей. 59% уверены, что на свадьбе самое главное — одежда жениха и невесты.