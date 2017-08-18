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21:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Дочь Мадонны застали в секс-шопе

Дочь певицы Мадонны и начинающая модель Лурдес Леон приняла участие к рекламной кампании бренда уличной одежды MadeMe X-Girl. Об этом сообщает V Magazine. Съемки проходили в Нью-Йорке — в метро, секс-шопах и на крышах.

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По словам представителей марки, для съемок они искали девушку, которая сочетала бы в себе резкость и женственность, а дочь Мадонны лучше всего подошла на эту роль.

Лурдес Мария Чикконе-Леон родилась в октябре 1996 года. Отцом стал начинающий актер и кубинский фитнес-тренер Мадонны Карлос Леон. Через семь месяцев после рождения дочери они расстались. Певица назвала дочь в честь города Лурд во Франции.

Она уже сделала первые шаги в модельном бизнесе. Например, в 2016 году девушка приняла участие в рекламной кампании Stella McCartney и представила новые духи под названием Pop.

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