Дочь Мадонны застали в секс-шопе

Новость Бойфренд дочери Мадонны уже год носит одни и те же носки с сандалиями

По словам представителей марки, для съемок они искали девушку, которая сочетала бы в себе резкость и женственность, а дочь Мадонны лучше всего подошла на эту роль.

Лурдес Мария Чикконе-Леон родилась в октябре 1996 года. Отцом стал начинающий актер и кубинский фитнес-тренер Мадонны Карлос Леон. Через семь месяцев после рождения дочери они расстались. Певица назвала дочь в честь города Лурд во Франции.