Дочь Мадонны застали в секс-шопе
Дочь певицы Мадонны и начинающая модель Лурдес Леон приняла участие к рекламной кампании бренда уличной одежды MadeMe
Дочь певицы Мадонны и начинающая модель Лурдес Леон приняла участие к рекламной кампании бренда уличной одежды MadeMe
По словам представителей марки, для съемок они искали девушку, которая сочетала бы в себе резкость и женственность, а дочь Мадонны лучше всего подошла на эту роль.
Лурдес Мария
Она уже сделала первые шаги в модельном бизнесе. Например, в 2016 году девушка приняла участие в рекламной кампании Stella McCartney и представила новые духи под названием Pop.