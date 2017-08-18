«Нелюбовь» Звягинцева могут выдвинуть на «Оскар» от России, об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, его слова передаёт «Интерфакс».

«Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии. Именно поэтому мы будем выдвигать фильм Андрея Звягинцева “Нелюбовь” и уверены, что у него есть шансы в борьбе за “Оскар”. По опыту могу сказать, — я имел отношение к трем фильмам, добившимся номинации на эту награду, — что ключевыми элементами успешной конкуренции являются четыре фактора, отсутствие которых существенно ослабляет позиции», — заявил Роднянский.

Среди факторов потенциального успеха фильма Роднянский назвал участие и награды фильма на одном из четырех ключевых международных кинофестивалях — Каннском, Венецианском, Берлинском и американском Сандэнсе.

Ранее уже сообщалось, что по итогам того же Каннского фестиваля «Нелюбовь» заняла первое место в рейтинге международных критиков, традиционно публикуемом журналом Screen International. Продюсер рассказал, что количество рецензий, статей о фильме Звягинцева и высоких оценок в ключевой мировой прессе на настоящий момент исчисляется десятками.

Кроме того, «за» фильм «Нелюбовь» в гонке за «Оскаром» может сыграть репутация режиссера, его международная известность. «Андрей Звягинцев сегодня, пожалуй, входит в десятку самых известных кинорежиссеров мира, его предыдущий фильм “Левиафан” — обладатель приза в Каннах, “Золотого глобуса” и номинации на “Оскар”, но главное — все пять фильмов Звягинцева были отмечены призами главных мировых фестивалей и показаны в десятках стран», — напомнил Роднянский.

Четвертым важным фактором является наличие американского дистрибьютора у фильма, поскольку именно дистрибьютор ведёт борьбу за награду, вкладывается в рекламу, организовывает показы и пресс-конференции. «Права на прокат «Нелюбви» в США и Канаде купила одна из самых влиятельных международных компаний, лидер проката независимого и иностранного кино в США — Sony Pictures Classics, в послужном списке которой десятки фильмов-оскаровских лауреатов, в том числе в категории «Лучший фильм на иностранном языке», — заметил А. Роднянский.