«Нелюбовь» Звягинцева могут выдвинуть на «Оскар» от России, об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, его слова передаёт «Интерфакс».
«Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии. Именно поэтому мы будем выдвигать фильм Андрея Звягинцева “Нелюбовь” и уверены, что у него есть шансы в борьбе за “Оскар”. По опыту могу сказать, — я имел отношение к трем фильмам, добившимся номинации на эту награду, — что ключевыми элементами успешной конкуренции являются четыре фактора, отсутствие которых существенно ослабляет позиции», — заявил Роднянский.
Среди факторов потенциального успеха фильма Роднянский назвал участие и награды фильма на одном из четырех ключевых международных кинофестивалях — Каннском, Венецианском, Берлинском и американском Сандэнсе.
Ранее уже сообщалось, что по итогам того же Каннского фестиваля «Нелюбовь» заняла первое место в рейтинге международных критиков, традиционно публикуемом журналом Screen International. Продюсер рассказал, что количество рецензий, статей о фильме Звягинцева и высоких оценок в ключевой мировой прессе на настоящий момент исчисляется десятками.
Кроме того, «за» фильм «Нелюбовь» в гонке за «Оскаром» может сыграть репутация режиссера, его международная известность. «Андрей Звягинцев сегодня, пожалуй, входит в десятку самых известных кинорежиссеров мира, его предыдущий фильм “Левиафан” — обладатель приза в Каннах, “Золотого глобуса” и номинации на “Оскар”, но главное — все пять фильмов Звягинцева были отмечены призами главных мировых фестивалей и показаны в десятках стран», — напомнил Роднянский.
Четвертым важным фактором является наличие американского дистрибьютора у фильма, поскольку именно дистрибьютор ведёт борьбу за награду, вкладывается в рекламу, организовывает показы и пресс-конференции. «Права на прокат «Нелюбви» в США и Канаде купила одна из самых влиятельных международных компаний, лидер проката независимого и иностранного кино в США — Sony Pictures Classics, в послужном списке которой десятки фильмов-оскаровских лауреатов, в том числе в категории «Лучший фильм на иностранном языке», — заметил А. Роднянский.
Напомним, фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», который участвовал в основной программе Каннского кинофестиваля, получил приз жюри. Ранее фильм Звягинцева «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» и приза за лучший сценарий на Каннском фестивале в минувшем году. Кроме того, лента завоевала премию кинокритиков Лондона, а также четыре премии «Золотой орел», включая награды за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль. Также «Левиафан» получил шесть призов на премии российских критиков «Белый слон» и был удостоен высшей награды на Фестивале египетского и европейского кино в Луксоре. Андрей Звягинцев был включен в состав жюри премии «Оскар» в номинации «режиссура». Сейчас Звягинцева называют самым высокооплачиваемым режиссером артхаусного кино в России.
Андрей Звягинцев родился в Новосибирске в 1964 году. Он окончил Новосибирское театральное училище, затем — актерский факультет ГИТИСа. Участвовал в театральных постановках — «Игра в классики» (1993), «Месяц в деревне» (1997), снимался в кино в эпизодах. В 2000 дебютировал как режиссёр.