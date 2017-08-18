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11:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Нелюбовь» Звягинцева могут выдвинуть на «Оскар»

Причина, по которой фильм режиссера родом из Новосибирска, планируют выдвинуть на премию американской киноакадемии — награды на четырех ключевых международных кинофестивалях, рассказал продюсер фильма Александр Роднянский.

«Нелюбовь» Звягинцева могут выдвинуть на «Оскар» от России, об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, его слова передаёт «Интерфакс».

«Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии. Именно поэтому мы будем выдвигать фильм Андрея Звягинцева “Нелюбовь” и уверены, что у него есть шансы в борьбе за “Оскар”. По опыту могу сказать, — я имел отношение к трем фильмам, добившимся номинации на эту награду, — что ключевыми элементами успешной конкуренции являются четыре фактора, отсутствие которых существенно ослабляет позиции», — заявил Роднянский.

Среди факторов потенциального успеха фильма Роднянский назвал участие и награды фильма на одном из четырех ключевых международных кинофестивалях — Каннском, Венецианском, Берлинском и американском Сандэнсе.

Ранее уже сообщалось, что по итогам того же Каннского фестиваля «Нелюбовь» заняла первое место в рейтинге международных критиков, традиционно публикуемом журналом Screen International. Продюсер рассказал, что количество рецензий, статей о фильме Звягинцева и высоких оценок в ключевой мировой прессе на настоящий момент исчисляется десятками.

Кроме того, «за» фильм «Нелюбовь» в гонке за «Оскаром» может сыграть репутация режиссера, его международная известность. «Андрей Звягинцев сегодня, пожалуй, входит в десятку самых известных кинорежиссеров мира, его предыдущий фильм “Левиафан” — обладатель приза в Каннах, “Золотого глобуса” и номинации на “Оскар”, но главное — все пять фильмов Звягинцева были отмечены призами главных мировых фестивалей и показаны в десятках стран», — напомнил Роднянский.

Четвертым важным фактором является наличие американского дистрибьютора у фильма, поскольку именно дистрибьютор ведёт борьбу за награду, вкладывается в рекламу, организовывает показы и пресс-конференции. «Права на прокат «Нелюбви» в США и Канаде купила одна из самых влиятельных международных компаний, лидер проката независимого и иностранного кино в США — Sony Pictures Classics, в послужном списке которой десятки фильмов-оскаровских лауреатов, в том числе в категории «Лучший фильм на иностранном языке», — заметил А. Роднянский.

Напомним, фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», который участвовал в основной программе Каннского кинофестиваля, получил приз жюри. Ранее фильм Звягинцева «Левиафан» удостоился «Золотого глобуса» и приза за лучший сценарий на Каннском фестивале в минувшем году. Кроме того, лента завоевала премию кинокритиков Лондона, а также четыре премии «Золотой орел», включая награды за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль. Также «Левиафан» получил шесть призов на премии российских критиков «Белый слон» и был удостоен высшей награды на Фестивале египетского и европейского кино в Луксоре. Андрей Звягинцев был включен в состав жюри премии «Оскар» в номинации «режиссура». Сейчас Звягинцева называют самым высокооплачиваемым режиссером артхаусного кино в России.

Андрей Звягинцев родился в Новосибирске в 1964 году. Он окончил Новосибирское театральное училище, затем — актерский факультет ГИТИСа. Участвовал в театральных постановках — «Игра в классики» (1993), «Месяц в деревне» (1997), снимался в кино в эпизодах. В 2000 дебютировал как режиссёр.

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