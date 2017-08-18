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11:18 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Следком рассказал подробности состояния найденного ребенка

В Давлеканово 17 августа 2017 года пропала трехлетняя девочка. Осуществлялись массированные поиски ребенка, координируемые следственной группой СУ СКР по РБ.

В поисках было задействовано около 500 человек, в том числе волонтеры, авиация и беспилотные летательные аппараты Росгвардии, кинологи МВД, водолазы МЧС.

Сегодня девочка нашлась живой. По версии следствия, около 13 часов 17 августа 2017 года 3-летняя девочка гуляла во дворе и ушла за территорию домовладения. Другие дети видели ее на окраине деревни. Местные жители пытались самостоятельно найти ребенка, однако, поняв, что не справятся, сообщили в полицию. На место незамедлительно выехала следственная группа СУ СКР по РБ.

Девочка ушла в лес и была обнаружена в ходе поисковых мероприятий 18 августа 2017 года волонтерами в лесу, примерно в 1 километре от дома. Несмотря на то, что девочка провела ночь в лесу, она не испугана.

Следователи направили ее в медицинское учреждение, во избежание негативных последствий для ее здоровья.

По инициативе регионального следственного управления СКР при содействии Минздрава РБ девочка будет направлена в ДРКБ для дальнейшего обследования и возможного лечения.

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