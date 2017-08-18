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14:12 (мск), источник: ivbg.ru

Названы сроки открытия метро на границе Санкт-Петербурга и Ленобласти

Власти Петербурга и Ленобласти объявили о начале предпроектных работ по строительству станции метро и транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Кудрово Всеволожского района.

Появление проекта станции и ТПУ запланировано на 2021 год, а открытие станции — на 2025 год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Ориентировочная площадь транспортного узла составит 8 га. Планируется, что он будет включать: вестибюль станции метрополитена «Кудрово», автобусный вокзал, железнодорожную платформу, остановку пассажирского транспорта, коммерческие помещения, перехватывающие парковки автомобильного транспорта и открытые автостоянки.

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