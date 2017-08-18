Названы сроки открытия метро на границе Санкт-Петербурга и Ленобласти
Власти Петербурга и Ленобласти объявили о начале предпроектных работ по строительству станции метро и
Власти Петербурга и Ленобласти объявили о начале предпроектных работ по строительству станции метро и
Появление проекта станции и ТПУ запланировано на 2021 год, а открытие станции — на 2025 год, сообщает
Ориентировочная площадь транспортного узла составит 8 га. Планируется, что он будет включать: вестибюль станции метрополитена «Кудрово», автобусный вокзал, железнодорожную платформу, остановку пассажирского транспорта, коммерческие помещения, перехватывающие парковки автомобильного транспорта и открытые автостоянки.