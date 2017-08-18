Расписание некоторых электричек в Иркутской области изменится 19 августа
В Иркутской области 19 августа 2017 года изменится расписание пригородных поездов, следующих по маршрутам
В Иркутской области 19 августа 2017 года изменится расписание пригородных поездов, следующих по маршрутам
В Иркутской области 19 августа 2017 года изменится расписание пригородных поездов, следующих по маршрутам
Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».