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11:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Расписание некоторых электричек в Иркутской области изменится 19 августа

В Иркутской области 19 августа 2017 года изменится расписание пригородных поездов, следующих по маршрутам Улан-Удэ — Таловка, Слюдянка-1 — Иркутск-

В Иркутской области 19 августа 2017 года изменится расписание пригородных поездов, следующих по маршрутам Улан-Удэ — Таловка, Слюдянка-1 — Иркутск-Сортировочный, Черемхово — Зима: поезд № 6611 сообщением Улан-Удэ — Таловка будет отправляться из Улан-Удэ в 08:19 (вместо 08:28), прибывать на станцию Таловка в 10:02 (вместо 09:55); поезд № 6317 сообщением Слюдянка-1 — Иркутск-Сортировочный будет отправляться со ст. Слюдянка-1 в 14:10 (вместо 14:20), прибывать на ст. Иркутск-Сортировочный в 17:49 (вместо 17:48); поезд № 6113 сообщением Черемхово — Зима будет отправляться со ст. Черемхово в 18:32 (вместо 18:30), прибывать на станцию Зима в 20:47.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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