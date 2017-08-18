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11:28 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске отремонтировали 57 школ

К началу учебного года в Иркутске отремонтировали 57 школ, из городского бюджета было выделено более 200 млн рублей.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников проверил готовность школ №№ 57 и 30 в микрорайоне Ново-Ленино, сообщает 18 августа 2017 года пресс-служба.

Начальник департамента образования Александр Костин доложил главе города, что в зданиях школ провели ремонт кровли, отмосток, водостоков, электроснабжения, отопления и канализации, произведена замена оконных блоков и другие работы.

По словам директора школы № 57 Юлии Кудашкиной, в здании ежегодно летом проводится текущий ремонт кабинетов, фойе. В этом году на капремонт из муниципального бюджета выделено около 5 млн рублей. Эти средства пошли на ремонт кровли, замену входной группы. Кроме того, были обновлены противодымные двери для повышения безопасности в случае пожара. В школе № 30 также отремонтирована кровля, заменены оконные блоки, проведен капремонт туалетов в начальном блоке. На эти цели было израсходовано 12 млн рублей, сообщила директора школы Ольга Киселева.

— Готовность школ к началу учебного года можно оценить как высокую. В этом году капремонт проведён в десятках учреждений, серьёзная работа ведётся в здании лицея № 2, — подчеркнул Дмитрий Бердников. — Наша задача — чтобы все дети получали образование в удобных, комфортных школах.

Кроме того, глава города подчеркнул, что ведется проектирование дополнительного блока школы № 57. «Ленинский округ активно развивается, и несмотря на открытие в этом году новой большой школы № 69 в микрорайоне Эволюция нам необходимо продолжать строительство объектов образования», — отметил мэр.

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