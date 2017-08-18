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16:10 (мск), источник: Индикатор

Ученые разобрались, почему людям хочется чесаться

Китайские исследователи определили центральную нейронную цепь, которая отвечает за передачу сигнала о зуде — ощущении болезненно-щекочущеного раздражения кожи, которое вызывает желание почесаться.

Источник: РИА "Новости"

Оказалось, что ключевую роль играет проводящий путь между спинным мозгом и парабрахиальной областью головного мозга, а чувство зуда формируется именно в парабрахиальном ядре. Открытие может стать основой принципиально новых методов лечения как острого, так и хронического зуда. Статья с результатами опубликована в журнале Science.

Для начала сотрудники лаборатории Сунь Янгана из Института нейронаук Китайской академии наук изучили, как сигнал о зуде передается из отвечающих за это чувство нейронов из спинного мозга в головной. Ранее ученые уже выяснили, что в формировании чувства зуда важную роль играют нейроны, экспрессирующие ген рецептора GRP (gastrin-releasing peptide receptor). Авторы показали, что эти нейроны не передают сигнал непосредственно в парабрахиальное ядро. Они выдвинули идею, что эти области нервной системы связаны полисинаптически, то есть сигнал между ними проходит через промежуточные нейроны.

Чтобы проверить свою гипотезу, они создали трансгенных мышей, у которых на часть GRPR-нейронов можно было воздействовать методами оптогенетики, то есть управлять их возбуждением, облучая светом определенной длины волны. Активируя таким образом эти клетки, ученые обнаружили возбуждение в спинальных нейронах, которые связаны с парабрахиальным ядром. Это доказало, что парабрахиальное ядро активируется, соединяясь с проективными нейронами, то есть полисинаптически.

Авторы показали, что, подавляя этот проводящий путь при помощи света, можно заставить мышей чесаться меньше. Также они продемонстрировали, что подавление активности нейронов в парабрахиальном ядре снижает интенсивность зуда. Таким образом была выявлена и основная нейронная цепь, ответственная за зуд, и ключевая для этого чувства область мозга.

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