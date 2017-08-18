Ученые разобрались, почему людям хочется чесаться
Китайские исследователи определили центральную нейронную цепь, которая отвечает за передачу сигнала о зуде — ощущении
Китайские исследователи определили центральную нейронную цепь, которая отвечает за передачу сигнала о зуде — ощущении
Оказалось, что ключевую роль играет проводящий путь между спинным мозгом и парабрахиальной областью головного мозга, а чувство зуда формируется именно в парабрахиальном ядре. Открытие может стать основой принципиально новых методов лечения как острого, так и хронического зуда. Статья с результатами опубликована в журнале Science.
Для начала сотрудники лаборатории Сунь Янгана из Института нейронаук Китайской академии наук изучили, как сигнал о зуде передается из отвечающих за это чувство нейронов из спинного мозга в головной. Ранее ученые уже выяснили, что в формировании чувства зуда важную роль играют нейроны, экспрессирующие ген рецептора GRP (gastrin-releasing peptide receptor). Авторы показали, что эти нейроны не передают сигнал непосредственно в парабрахиальное ядро. Они выдвинули идею, что эти области нервной системы связаны полисинаптически, то есть сигнал между ними проходит через промежуточные нейроны.
Чтобы проверить свою гипотезу, они создали трансгенных мышей, у которых на часть
Авторы показали, что, подавляя этот проводящий путь при помощи света, можно заставить мышей чесаться меньше. Также они продемонстрировали, что подавление активности нейронов в парабрахиальном ядре снижает интенсивность зуда. Таким образом была выявлена и основная нейронная цепь, ответственная за зуд, и ключевая для этого чувства область мозга.