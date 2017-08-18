Генеральную уборку проведут на станциях МЦК ко Дню города

Генеральную уборку проведут на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) ко Дню города и годовщине запуска магистрали. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Сейчас на станциях МЦК сотрудники занимаются влажной уборкой всех поверхностей: моют полы, потолки и стены, а также проводят комплексную помывку фасадов во всю высоту. На большей части транспортно-пересадочных узлов генеральная уборка уже завершена. Осталось несколько станций, в том числе “Соколиная Гора”, “Дубровка”, “Панфиловская”, “Новопесчаная” и “Коптево”. Максим Ликсутов Глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

По его словам, для уборки используется специализированная техника и оборудование, а к чистке фасадов привлекаются промышленные альпинисты.

Московское центральное кольцо открылось 10 сентября 2016 года. С момента запуска им воспользовались уже более 90 миллионов пассажиров.