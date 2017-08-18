Генеральную уборку проведут на станциях МЦК ко Дню города
В вестибюлях и на платформах вымоют полы, стены и потолки.
В вестибюлях и на платформах вымоют полы, стены и потолки.
Генеральную уборку проведут на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК) ко Дню города и годовщине запуска магистрали. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Сейчас на станциях МЦК сотрудники занимаются влажной уборкой всех поверхностей: моют полы, потолки и стены, а также проводят комплексную помывку фасадов во всю высоту. На большей части транспортно-пересадочных узлов генеральная уборка уже завершена. Осталось несколько станций, в том числе “Соколиная Гора”, “Дубровка”, “Панфиловская”, “Новопесчаная” и “Коптево”.
По его словам, для уборки используется специализированная техника и оборудование, а к чистке фасадов привлекаются промышленные альпинисты.
Запуск пассажирского движения по МЦК снизил нагрузку на основные ветки метро — прежде всего, Кольцевую линию, — более чем на 15 процентов, а на центральные вокзалы — на 20 процентов.