И. Метшин побывал в одном из старейших учебных заведений Казани
(Город Казань KZN.RU, 18 августа, Антон Ноздрин). Мэр Казани Ильсур Метшин посетил татарскую гимназию № 1 им. Г. Тукая, где этим летом проводится текущей ремонт.
(Город Казань KZN.RU, 18 августа, Антон Ноздрин). Мэр Казани Ильсур Метшин посетил татарскую гимназию № 1 им. Г. Тукая, где этим летом проводится текущей ремонт.
В этом году одно из старейших учебных заведений столицы Татарстана, где обучается почти 600 детей, отметит 100-летие. В юбилейный год в здании на ул. М. Гафури планируется обновить спортивный зал, асфальтовое покрытие во дворе гимназии и благоустроить прилегающую территорию. Кроме того, по поручению главы города будет проработан вопрос по расширению столовой и строительству детской площадки.
Посещение гимназии Ильсур Метшин начал с экскурсии по
Директор рассказала, что капремонт в здании проведен в 2012 году. В текущем же году запланированы ремонт асфальтового покрытия во дворе гимназии, благоустройство территории и ремонт спортивного зала. И. Метшин отметил хорошее состояние спортобъекта.
«Почти 60 лет без капремонта в таких условиях содержится спортзал, это говорит о том, с какой заботой педагогический коллектив относится к гимназии», — отметил мэр. Глава города поручил провести небольшой ремонт в холле помещения — уложить на пол плитку и «освежить» стены.
И. Метшин также осмотрел столовую учреждения, рассчитанную на 90 человек. Как отметила Г. Шамсеева, мощностей столовой не достаточно, поскольку в микрорайоне вводятся в эксплуатацию дома для переселения граждан из аварийного жилья и число учащихся растет. Ильсур Метшин поручил главе администрации Вахитовского и Приволжского районов города Андрею Лобову и генеральному директору Департамента продовольствия и социального питания Гузель Ананьевой проработать вопрос по расширению помещения. В частности, глава города предложил рассмотреть возможность оборудовать пристрой к столовой.
На территории учреждения находится детская спортивная площадка, нуждающаяся в ремонте. Глава города дал поручение А. Лобову проработать вопрос о строительстве новой площадки.
Гимназия располагается в здании 1960 года постройки, однако как рассказала директор, история учебного заведения началась гораздо раньше — в 1917 году, когда в
Градоначальник отметил, что столетие школы — важное событие для системы образования не только Казани, но и всего Татарстана. «Трудно поверить, что сто лет назад с 50 учеников и двух учителей начиналась история этой школы. За эти годы огромное количество выдающихся учеников вышли из этих стен, прославили и школу, и город, и республику», — сказал И. Метшин. Мэр Казани поблагодарил педагогический состав гимназии за работу на протяжении стольких лет. «Уважаем ваш труд. Во всем чувствуется заботливая рука и директора, и педагогов. Спасибо, что храните и чтите традиции и приумножаете их», — сказал мэр. И. Метшин подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы юбилей гимназии прошел на высоком уровне.