Два новых кладбища для нужд Нижнего Новгорода планируется организовать за пределами города

Как сообщил замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов, согласно имеющимся площадям на муниципальных кладбищах, места для захоронения администрация готова предоставлять ещё в течение трёх лет, поэтому проводится работа по подбору новых земельных участков за территорией города.

В частности, рассматриваются участки в Балахнинском и Кстовском районах. «На территории города Нижнего Новгорода на сегодняшний момент таких мест нет, поэтому мы рассматриваем близлежащие районы», — отметил Сергей Миронов, добавив, что площадь каждого земельного участка составляет около 40 га, при этом 1 га — это около 2 тыс. захоронений.

Чиновник также заявил, что на новых кладбищах планируется предусмотреть организацию муниципальных колумбариев по периметру участка.

Говорить, платные или бесплатные будут места в колумбариях на муниципальных кладбищах, пока рано, но замглавы администрации подчеркнул, что любой житель города может получить бесплатно место на кладбище для похорон. «Если кто-то обратится за захоронением урны, мы это место предоставим бесплатно», — сказал Сергей Миронов.

В настоящее время на территории Нижнего Новгорода расположены 17 действующих муниципальных кладбищ и 14 закрытых.

Напомним, администрация города также рассматривает возможность расширения существующих кладбищ. Это может обойтись горбюджету в 320 млн. рублей.