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12:51 (мск), источник: БЕЛТА

Жара в Беларуси с воскресенья начнет спадать

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С воскресенья жара в Беларуси начнет немного спадать, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

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Источник: БЕЛТА

В субботу, 19 августа, погоду в основном будут определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по Витебской области, а днем в крайних северо-западных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер ожидается южный 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура ночью составит 15−20 градусов выше нуля, днем прогнозируется 29−34 градуса. В связи с высокими температурами выписано предупреждение (оранжевый уровень опасности).

В Минске в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южный 4−9 м/с. Температура ночью составит 17−19 градусов выше нуля, днем прогнозируется плюс 30−32.

В воскресенье, начиная с западных районов, ожидается постепенная смена погоды. Восток Беларуси останется под влиянием области высокого атмосферного давления и очень теплой воздушной массы тропического происхождения, а запад окажется в зоне фронтальной системы, смещающейся с территории Польши. В Беларусь начнут поступать прохладные воздушные массы с северо-запада Европы. Ночью и днем по западу пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах ожидаются грозы, утром и днем — сильные дожди, возможен град. Прогнозируется контрастная по температуре погода между западом и востоком: днем от 16−22 градусов тепла по западу до 30−34 градусов выше нуля по востоку.

В столице в воскресенье во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Температура ночью составит 17−19 градусов тепла, днем будет плюс 23−25.

В понедельник погоду будет формировать малоподвижная фронтальная система. По западу, а днем местами и в восточных районах пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах ожидаются грозы, сильные дожди, днем возможен град. Температура воздуха ночью составит 10−16 градусов выше нуля, днем будет 15−22 градуса тепла. По востоку ночью прогнозируется 17−20 градусов тепла, днем — плюс 23−30.

В Минске в понедельник пройдет кратковременный дождь. Температура ночью составит 13−15 градусов выше нуля, днем будет 16−18.

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день.

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