Жителей Шымкента атакуют змеи
В Шымкенте только за сутки на пульт «112» поступило две просьбы об оказании помощи в поимке змей, которые заползли в жилища, передает телеканал TVK.
В Шымкенте только за сутки на пульт «112» поступило две просьбы об оказании помощи в поимке змей, которые заползли в жилища, передает телеканал TVK.
«По сотовому телефону поступило сообщение о том, что по адресу Турланская экспедиция, Новостройка, б/н в доме обнаружена змея. В 17.56
В 18.55 прибыв на место происшествия,
В этот же день поздно вечером спасателям вновь пришлось искать и ловить змею. За помощью обратились жители дома из Каратаусского района Шымкента.
«В 22.10
С начала года спасатели 45 раз выезжали для отлова змей. 32 выезда были ложными. Спасатели