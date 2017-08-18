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14:30 (мск), источник: Nur.kz

Жителей Шымкента атакуют змеи

В Шымкенте только за сутки на пульт «112» поступило две просьбы об оказании помощи в поимке змей, которые заползли в жилища, передает телеканал TVK.

Источник: Nur.kz

«По сотовому телефону поступило сообщение о том, что по адресу Турланская экспедиция, Новостройка, б/н в доме обнаружена змея. В 17.56 аварийно-спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 4 человек выехало по данному адресу.

В 18.55 прибыв на место происшествия, аварийно-спасательное подразделение с помощью удавки отловили змею длиной 1 м. Операция по отлову змеи длилась 10 минут, — сообщили в ДЧС ЮКО.

В этот же день поздно вечером спасателям вновь пришлось искать и ловить змею. За помощью обратились жители дома из Каратаусского района Шымкента.

«В 22.10 аварийно-спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 4 человек выехало по данному адресу. В 22.35 прибыв на место происшествия, аварийно-спасательное подразделение с помощью удавки отловили змею длиной 70 см. Операция по отлову змеи длилась 15 минут», — рассказали в Департаменте.

С начала года спасатели 45 раз выезжали для отлова змей. 32 выезда были ложными. Спасатели оперативно-спасательного отряда убедительно просят жителей области вызывать только в тех случаях, когда существует непосредственная угроза жизни людей.

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