Жителей Шымкента атакуют змеи

Источник: Nur.kz

«По сотовому телефону поступило сообщение о том, что по адресу Турланская экспедиция, Новостройка, б/н в доме обнаружена змея. В 17.56 аварийно-спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 4 человек выехало по данному адресу.

В 18.55 прибыв на место происшествия, аварийно-спасательное подразделение с помощью удавки отловили змею длиной 1 м. Операция по отлову змеи длилась 10 минут, — сообщили в ДЧС ЮКО.

В этот же день поздно вечером спасателям вновь пришлось искать и ловить змею. За помощью обратились жители дома из Каратаусского района Шымкента.

«В 22.10 аварийно-спасательное подразделение оперативно-спасательного отряда в составе 4 человек выехало по данному адресу. В 22.35 прибыв на место происшествия, аварийно-спасательное подразделение с помощью удавки отловили змею длиной 70 см. Операция по отлову змеи длилась 15 минут», — рассказали в Департаменте.