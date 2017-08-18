В Дзержинском районе Волгограда установят детские горки во дворах
Детские горки появятся в двух дворах по улице Константина Симонова, 19 «А» и 19 «Б» в Дзержинском районе Волгограда в начале сентября.
Детские горки появятся в двух дворах по улице Константина Симонова, 19 «А» и 19 «Б» в Дзержинском районе Волгограда в начале сентября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, кроме горок в дворах также установят скамейки, урны, ограждение, освещение. На благоустройство выделено 15 миллионов рублей в рамках программы «Формирование современной городской среды». Отметим, что жильцы домов выступили в качестве авторов преобразований в их дворах.
Во дворе по улице Константина Симонова, 19 «А» и 19 «Б» дорожные бригады уже завершили установку бортового камня на внутриквартальных проездах и пешеходных тротуарах, в ближайшие дни они приступят к укладке асфальта.