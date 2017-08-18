Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Я и мои шрамы: как я полюбила свое тело спустя 45 лет
СМИ: певец Евгений Осин пропал без вести
Врачи прокомментировали смерть Веры Глаголевой от рака желудка
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
«Сбросил и забыл»: СМИ о новейшей «умной» бомбе РФ
Чёрный купальник: Канделаки показала тело в Крыму
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Счастливы вместе: Кудрявцева поделилась снимком с мужем
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Тень Земли
15:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Дзержинском районе Волгограда установят детские горки во дворах

Детские горки появятся в двух дворах по улице Константина Симонова, 19 «А» и 19 «Б» в Дзержинском районе Волгограда в начале сентября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, кроме горок в дворах также установят скамейки, урны, ограждение, освещение. На благоустройство выделено 15 миллионов рублей в рамках программы «Формирование современной городской среды». Отметим, что жильцы домов выступили в качестве авторов преобразований в их дворах.

Во дворе по улице Константина Симонова, 19 «А» и 19 «Б» дорожные бригады уже завершили установку бортового камня на внутриквартальных проездах и пешеходных тротуарах, в ближайшие дни они приступят к укладке асфальта.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На сколько дней имеют право отключать горячую воду?
Во время теракта в Испании пострадала россиянка
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
СМИ: от главы МИД ФРГ требуют объяснений из-за встречи с Путиным
Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
На «Первом канале» рассказали про будущее популярных телешоу
Певец Евгений Осин пропал без вести
Россияне высказались за необходимость разумных трат на свадьбу
Спорт
Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко. Интриги 7-го тура РФПЛ Массимо Каррера уже проиграл два главных матча лета «Зениту» и ЦСКА, и третья осечка будет перебором
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Когда-то и нас закроют» — Лариса Гузеева о «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала в интервью о том, как создается одно из самых популярных шоу на российском ТВ и какая судьба его ждет
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Александра Урсуляк стала мамой в третий раз Звезда фильма «Время первых» родила сына.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь