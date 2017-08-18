В Дзержинском районе Волгограда установят детские горки во дворах

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, кроме горок в дворах также установят скамейки, урны, ограждение, освещение. На благоустройство выделено 15 миллионов рублей в рамках программы «Формирование современной городской среды». Отметим, что жильцы домов выступили в качестве авторов преобразований в их дворах.