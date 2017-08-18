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12:23 (мск), источник: Калининград.Ru

В субботу утром в Калининграде временно закроют новую улицу Румянцева

В субботу, 19 августа, с 8:30 до 11:30 закроют для автомобилей новую улицу Румянцева, которая ранее называлась Горной. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

Источник: Калининград.Ru

Движение транспорта ограничат в связи с торжественной церемонией открытия памятного знака генерал-фельдмаршалу. Для машин будет закрыта часть Гвардейского проспекта от улицы Румянцева до Театральной и часть улицы Румянцева от Галицкого до Донского.

Кроме того, на эти три часа поменяется схема движения общественного транспорта. Автобус № 4 направят по Советскому проспекту, площади Победы, Ленинскому проспекту и улице Портовой. В обратном направлении он поедет по Московскому проспекту с разворотом в районе улицы Октябрьской, по Ленинскому проспекту, площади Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту.

Автобус № 49 будет следовать с Московского проспекта по эстакадному мосту и далее по действующей схеме. Обратно транспорт поедет с Ленинского проспекта на Московский, развернётся на кольцевой развязке в районе пересечения с улицей Румянцева и далее выйдет на Московский проспект.

Маршруты автобусов № 72 и № 75, а также троллейбуса № 2 направят по Театральной, Ленинскому и Московскому проспектам. Таким же образом они поедут в обратном направлении.

В среду, 16 августа, депутаты городского Совета одобрили переименование улицы Горной в улицу генерал-фельдмаршала Румянцева. При этом памятник русскому военному поставили в начале недели. На монументе написано, что улицу назвали его именем по инициативе Российского военно-исторического общества к 260-летию Гросс-Егерсфордского сражения.

Ранее сообщалось о том, что имя Петра Румянцева хотят присвоить скверу в центре Калининграда. С просьбой увековечить память генерал-фельдмаршала к властям обратилось Российское военно-историческое общество. В числе вариантов рассматривалось в том числе переименование улицы в центре города.

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